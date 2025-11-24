Județele care intră sub Cod Galben de vânt: rafalele pot ajunge până la 110 km/h. Atenționarea este valabilă până miercuri

Meteorologii au emis o atenţionare Cod galben de vânt, valabilă din această noapte, de la ora 3:00, în 16 judeţe din Banat, sudul Crişanei, Carpaţii Meridionali şi Carpaţii Occidentali şi pe litoral.

Potrivit Administrației Națională de Meteorologie, temporar, vântul va avea intensificări în Banat şi în sudul Crişanei, cu viteze de 55...65 km/h, iar din după-amiaza zilei de marţi (25 noiembrie) şi pe litoral, de 50...55 km/h.

De asemenea, în Carpaţii Meridionali şi Occidentali, rafalele vor fi de 70...80 km/h şi la altitudini de peste 1700 m vor atinge 90...110 km/h.

Intensificări ale vântului, cu viteze de 40...50 km/h, vor fi pe arii restrânse şi în restul ţării.

Judeţele vizate de Cod galben sunt: Arad, Timiş şi Caraş-Severin integral şi Alba, Argeş, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu, Tulcea şi Vâlcea, parţial.

Meteorologii anunță că atenţionarea este valabilă până miercuri dimineaţa, la ora 8:00