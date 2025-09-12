Județele care intră sub cod galben de ploi și vijelii. Vreme instabilă în mai multe zone din țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis, vineri, 12 septembrie, un cod galben de ploi și vijelii, valabil pentru mai multe regiuni.

Codul galben este valabil vineri, 12 septembrie, de la ora 10.00, până la ora 22.00. În acest interval, în nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei se vor produce averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

Județele Prahova, Buzău, Vrancea și Galați se află cu întreaga suprafață sub codul galben de ploi și vijelii. Județele Argeș, Brașov, Dâmbovița și Covasna se află parțial sub cod galben.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 12 septembrie, ora 10-13 septembrie, ora 2, jumătatea de est a țării și zonele montane se află sub o informare meteorologică de ploi însemnate cantitativ.

„Izolat vor fi descărcări electrice iar cantitățile de apă vor fi de 15 - 20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp”, a transmis ANM.