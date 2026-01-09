Video Intervenții în lanț din cauza vremii. Jandarmii au mers 30 de km pentru a ajuta măicuțele blocate la Schitul Bujoara

Codul galben de vânt și ninsoare a pus la încercare autoritățile din mai multe județe. În timp ce pompierii din Botoșani au intervenit pentru salvarea persoanelor rămase blocate în trafic, în Hunedoara, jandarmii au străbătut nămeți de peste un metru pentru a ajunge la măicuțele izolate de la Schitul Bujoara.

De la intrarea în vigoare a Codului galben, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani a gestionat mai multe situații de urgență generate de condițiile meteo severe. La Dispeceratul ISU – SAJ Botoșani au fost înregistrate șapte apeluri prin 112, vizând autovehicule blocate în zăpadă sau arbori doborâți de vânt.

Toate intervențiile au fost soluționate operativ, fără victime, cu sprijinul structurilor MAI, al autorităților locale și al serviciilor voluntare pentru situații de urgență.

Sursa: ISU Botoșani

Printre cele mai importante intervenții se numără degajarea a două microbuze și a unui autoturism blocate pe DC 21, în zona Drăgușeni – Scutari, sprijinirea unei ambulanțe rămase blocată în comuna Răchiți, dar și intervenția pompierilor din Săveni, unde un autoturism s-a răsturnat pe un carosabil alunecos. De asemenea, un copac doborât de vânt în Parcul Mihai Eminescu din municipiul Botoșani a fost îndepărtat de pompieri.

→ Imaginea 1/5: FOTO ISU BOTOȘANI

Misiunile de salvare au continuat și pe parcursul nopții. Zece persoane, dintre care trei copii, au fost ajutate după ce au rămas blocate cu autoturismele în zăpadă, în zonele Ripiceni – Stânca și Drăgușeni – Mihail Kogălniceanu. În unele cazuri, persoanele au fost transportate cu autospeciale șenilate până la rude sau la drumuri practicabile.

Traficul rutier pe DN 24C, între Rădăuți-Prut și Manoleasa, a fost închis temporar până la ora 08:00, pentru siguranța participanților la trafic. Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și informarea din surse oficiale.

Sursa: ISU Botoșani

În paralel, o misiune specială a avut loc în județul Hunedoara, unde jandarmii, alături de un voluntar din cadrul Clubului Off-road Extreme Sport Vața, au parcurs peste trei ore, prin nămeți de peste un metru, pentru a ajunge la Schitul Bujoara. Acolo, mai multe măicuțe rămăseseră izolate din cauza ninsorilor abundente. Salvatorii le-au dus alimente și produse de strictă necesitate, reușind să le ofere sprijin în condiții extrem de dificile.

Sursa: Jandarmeria Română

Meteorologii au anunțat joi, 8 ianuarie, că până sâmbătă, vor fi ninsori în mai multe zone ale țării, dar şi precipitaţii mixte şi ploi în celelalte regiuni.

Vineri, 9 ianuarie, vremea se va menține rece în vestul, nordul și centrul țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între -8 și -1 grad, iar noaptea va fi ger în jumătatea de nord a Moldovei și izolat în Transilvania, unde se vor înregistra temperaturi minime cuprinse între -15 și -10 grade.