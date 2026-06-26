Caniculă în vestul țării și disconfort termic accentuat în aproape toate regiunile. Temperaturile urcă până la 35 de grade

Vineri aduce vreme călduroasă în întreaga țară, iar în vestul și nord-vestul României se va instala canicula. Meteorologii anunță temperaturi maxime cuprinse între 28 și 35 de grade Celsius, în timp ce indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în mai multe regiuni, ceea ce va amplifica senzația de disconfort termic.

Cele mai ridicate temperaturi sunt așteptate în vestul și nord-vestul țării, unde mercurul din termometre va urca până la 34-35 de grade Celsius. În zonele de câmpie, căldura va deveni apăsătoare, iar aerul greu de respirat în orele după-amiezii, arată ANM.

În Dobrogea și Bărăgan, vremea va fi însorită pe tot parcursul zilei, cu vânt moderat și temperaturi de până la 33 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, în special în timpul amiezii.

O zi frumoasă și călduroasă este prognozată și în sudul Moldovei și în nordul Munteniei. Soarele va domina cerul, iar temperaturile vor ajunge la 33 de grade. Specialiștii avertizează că indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic, ceea ce va accentua senzația de sufocare.

În nordul Moldovei și în Bucovina, maximele vor atinge 31-32 de grade în zonele joase. După-amiaza, însă, la munte, instabilitatea atmosferică va crește și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice.

În Maramureș și nordul Transilvaniei, temperaturile vor urca până la 34-35 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. În zonele montane din apropiere sunt posibile ploi de scurtă durată spre seară.

Vestul țării va fi una dintre cele mai afectate regiuni de valul de căldură. În Banat și Crișana sunt prognozate temperaturi caniculare, de până la 35 de grade Celsius, pe fondul unui cer mai mult senin și al unui vânt slab.

Și în Transilvania vremea se menține călduroasă, cu maxime de până la 33 de grade. După-amiaza și seara, în special în zonele montane, se pot semnala averse și descărcări electrice.

În Oltenia, prima parte a zilei va fi dominată de soare și temperaturi ridicate. Spre seară, însă, se vor dezvolta nori de furtună și sunt posibile ploi torențiale de scurtă durată, însoțite de intensificări ale vântului. La Slatina, temperaturile vor ajunge la 33 de grade.

Căldura va persista și în sudul țării, inclusiv în Lunca Dunării, unde maximele vor atinge 33 de grade. După-amiaza sunt posibile averse locale și descărcări electrice.

În București, temperatura maximă va urca până la 33 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi predominant senin, cu unele înnorări trecătoare după-amiaza. Vântul va sufla moderat, iar noaptea va fi tropicală, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade.

La munte, vremea va fi caldă, însă în a doua parte a zilei se vor forma nori de furtună, în special în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali. Cantitățile de apă pot depăși 15 litri pe metrul pătrat, iar vântul se va intensifica temporar.

Pe litoral, vremea va fi frumoasă și mai caldă decât în zilele precedente. Temperaturile vor ajunge la aproximativ 31 de grade, iar apa mării va avea în jur de 21 de grade Celsius.