search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum va fi vremea până pe 7 septembrie. De la instabilitate atmosferică la caniculă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

La începutul lunii septembrie, vremea va fi instabilă în cea mai mare parte a ţării, inclusiv în Capitală, dar va urma un proces de încălzire, Spre sfârşitul săptămânii viitoare, termometrele vor urca până la 36 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Vremea va avea variații săptămâna viitoare. FORO Shutterstock
Vremea va avea variații săptămâna viitoare. FORO Shutterstock

Vremea în intervalul 30 -31 august

În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină.

„În aceste regiuni în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu înnorări spre dimineață, când vor fi ploi, posibil însoțite și de descărcări electrice, local în Crișana și vestul Munteniei și izolat în Maramureș și restul Transilvaniei. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 22 de grade, mai scăzute spre 6 grade în estul Transilvaniei. În a doua parte a nopții, izolat se va forma ceață în sud-estul țării și în depresiuni”, precizează ANM.

În București, cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre dimineață. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 16...19 grade.

Vremea în intervalul  31 august - 1 septembrie

În intervalul amintit, vremea va fi în general instabilă, iar în vestul, sudul și centrul țării se va răci semnificativ față de ziua precedentă, în timp ce în est și sud-est se va menține călduroasă după-amiaza, cu disconfort termic ridicat și indice temperatură umezeală (ITU) ce va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

„Vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea și caracter torențial și descărcări electrice, ziua, în sud-vestul, sudul și centrul țării, precum și în zonele de deal și de munte și local în rest, iar noaptea îndeosebi în centru și est. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi cantități de apă însemnate, pe alocuri de peste 25...30 l/mp, iar în special în Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, pe arii restrânse de peste 50...60 l/mp. Izolat vor fi căderi de grindină”, prognozează ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sud și est, cu precădere în timpul ploilor, când vor fi posibile și vijelii (rafale de 50...70 km/h). Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 31 de grade, mai ridicate în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în partea continentală a Dobrogei, până la 33...34 de grade, iar cele minime se vor situa în general între 12 și 19 grade. Izolat se va semnala ceață, dimineața în sudest, iar noaptea mai ales în vest și centru.

În București, vremea va deveni în general instabilă, iar valorile termice vor scădea față de ziua anterioară. Cerul va avea înnorări, mai accentuate după-amiaza, când vor fi perioade cu averse posibil moderate cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări de scurtă durată. Temperatura maximă se va situa în jurul a 26 de grade, iar cea minimă va fi de 15...17 grade.

Vremea în intervalul 1 - 2 septembrie

ANM anunță că vremea se va ameliora sub aspectul manifestărilor de instabilitate atmosferică și se va încălzi față de ziua precedentă în vest, centru și sud, iar în est și sud-est, valorile termice diurne vor marca o scădere ușoară.

Citește și: Sfârșit de săptămână cu furtuni și vijelii, dar și caniculă. Județele care intră sub cod galben

Cerul va fi variabil, ziua cu înnorări temporare, averse și posibil descărcări electrice, local în zonele de munte, pe arii restrânse în Transilvania și în nordul Munteniei și izolat în celelalte regiuni. Vor fi condiții de grindină, iar în special în zona Carpaților Orientali cantitățile de apă vor depăși 10...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în prima parte a intervalului în sud-vest, în extremitatea de sud și nord-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 32 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 21...22 de grade pe litoral. Dimineața și noaptea izolat se va semnala ceață”, se mai arată în prognoză.

Capitala va avea parte de vreme predominant frumoasă și se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar cea minimă de 16...18 grade.

Vremea în intervalul 2 - 3 septembrie

Între 2 și 3 septembrie, vremea va continua să se încălzească devenind călduroasă în orele amiezii în cea mai mare parte a țării, izolat caniculară și cu disconfort termic în creștere în Banat și sudul Munteniei. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare și pe arii restrânse ploi slabe, ziua la munte, iar noaptea în vest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 35 de grade, iar cele minime între 8 grade în estul Transilvaniei și 23 de grade pe litoral.

„Dimineața și noaptea se va semnala ceață, local în Transilvania și izolat în celelalte regiuni”, indică ANM.

În Capitală, vremea va continua să se încălzească, devenind călduroasă după-amiaza. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade, iar cea minimă va fi de 18...19 grade, mai scăzută în zona preorășenească unde se va situa în jurul a 16 grade.

Vremea în intervalul 3 - 4 septembrie

În cea mai mare parte a țării, vremea se va menține călduroasă, local caniculară și cu disconfort termic ridicat în regiunile sudice și sud-estice. Instabilitatea atmosferică se va accentua în jumătatea de vest a teritoriului, unde mai ales în a doua parte a zilei și la începutul nopții vor fi averse și descărcări electrice.

Citește și: Averse torențiale, descărcări electrice și vijelii. Lista județelor care intră sub cod galben

Izolat va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor fi însemnate. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și noaptea, când fenomene asociate instabilității se vor semnala pe arii restrânse. Vântul va prezenta intensificări în sud-est, dar și în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 36 de grade, iar cele minime între 11 și 22 de grade. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață.

În București, vremea va deveni caniculară, cu disconfort termic ridicat după-amiaza. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări seara și noaptea când vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 35...36 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.

Vremea în intervalul 4-7 septembrie 

Între 4 și 7 septembrie, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, pe arii restrânse caniculară în sud-vest și sud, mai ales spre finalul intervalului.

„Probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai mare în prima zi în centru și est, precum și la munte”, arată ANM.

În Capitală, vremea va fi călduroasă, iar probabilitatea pentru manifestări de instabilitate atmosferică va fi mai mare în prima zi a intervalului.

Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
digi24.ro
image
Fostul președinte al Parlamentului Ucrainei, Andrii Parubîi, a fost ucis la Liov. A fost împușcat de 5 ori
stirileprotv.ro
image
ANM a emis avertizări de tip COD GALBEN și PORTOCALIU de furtuni în jumătate din România!/Când se încălzește din nou
gandul.ro
image
Neașteptat! Ce se întâmplă cu creierul bărbaților după apariția primului copil
mediafax.ro
image
Ce studii are Ioana Stan, iubita lui Radu Drăgușin. Tânăra provine dintr-o familie înstărită
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea România în planul de pace
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
Scandal uriaș! Gabi Tamaș s-ar fi luat la bătaie cu un bodyguard și ar fi fost ”aruncat în stradă”. Ce a urmat
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
observatornews.ro
image
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
O femeie a născut în rulota sa, la un festival. Nu știa că este însărcinată
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo, protejat de o “armată”: “Nimeni nu are numărul lui de telefon! Trebuie să vorbeşti cu unul dintre bodyguarzi”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Sorana Cîrstea, jefuită la New York! Ce i-au furat din camera de hotel și apelul făcut de româncă
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
El este Alex, un pompier voluntar din Lipova, care și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier. Tânărul nu deținea permis de conducere
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Crește contribuția personala la medicamente compensate! CNAS a anunțat! Ce categorii beneficiază în continuare
mediaflux.ro
image
Doctor specialist: „Diabetul poate fi reversibil” » Alimentele care ne ajută să revenim la valorile normale ale glicemiei + Adevărul despre Ozempic, medicamentul care face furori în SUA
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
image
Tânărul român care a dat lovitura în agricultură. S-a întors din Germania ca să cultive pepeni cu gust de pară
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
fantasy astral wallpaper composition jpg
Horoscop bilunar 29 august – 11 septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Horoscop bilunar pentru începutul de septembrie 2025. Cum ne influențează Soarele în Fecioară și Luna Plină în Pești

Click! Sănătate

image
Poţi ghici ce este în neregulă la această imagine?