search
Sâmbătă, 30 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Sfârșit de săptămână cu furtuni și vijelii, dar și caniculă. Județele care intră sub cod galben

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis sâmbătă, 30 august, două avertizări cod galben de furtuni și vijelii, dar și o atenționare de caniculă, valabile în acest sfârșit de săptămână pentru mai multe regiuni ale țării.

Perioade cu instabilitate atmosferică vor apărea izolat și în restul țării. FOTO: Freepik.com
Perioade cu instabilitate atmosferică vor apărea izolat și în restul țării. FOTO: Freepik.com

Cod galben de furtuni – sâmbătă spre duminică

A fost anunțat cod galben de furtuni – sâmbătă spre duminică. Interval de valabilitate: 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10

În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii cu rafale de 50–70 km/h și izolat grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp.

image

Cod galben de caniculă – sâmbătă

Interval de valabilitate: 30 august, orele 12–21

În jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și Dobrogei continentale, temperaturile vor atinge 35–37°C. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

image

Cod galben de furtuni – duminică

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21.

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii cu rafale de 50–70 km/h și izolat grindină. Cantitățile de apă vor fi de 20–30 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 50 l/mp.

Meteorologii avertizează că perioade cu instabilitate atmosferică vor apărea izolat și în restul țării.

image
Meteo

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO De ce a durat 13 ore intervenția poliției la bărbatul blocat în casă, în Otopeni. Momentul în care suspectul a fost capturat
digi24.ro
image
Primele imagini ale craterului perfect rotund lăsat de uriașa explozie de la Amara. ”Fugiți! Dați-vă înapoi!” | FOTO
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul complet. Cât costă să trăiești o lună în BUCUREȘTI, acum, în 2025: chirie + mâncare + facturi
gandul.ro
image
Ilie Bolojan: Pensia magistraților va fi limitată la 70% din ultimul salariu
mediafax.ro
image
Cine este, de fapt, iubita lui Horațiu Moldovan. Detalii despre tânăra care i-a cucerit inima portarului naționalei României
fanatik.ro
image
De unde au avut românii bani de vacanță în Bulgaria în vara lui 2025: „Mi-a trimis Bolojan pe card. Suntem prieteni, stau pe telefon cu el!”
libertatea.ro
image
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”
digi24.ro
image
„Un om îngrozitor!” » Gest deplorabil făcut la US Open de un bărbat adult la adresa unui copil. Internetul a sancționat prompt
gsp.ro
image
Americanii n-au stat pe gânduri: cum au numit-o pe Jaqueline Cristian, după ce le-a eliminat două favorite la US Open
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans de 20 de ani a dezvăluit suma astronomică pe care a câștigat-o într-un an și jumătate
antena3.ro
image
Tânăr fără permis, mort după un accident cumplit în Arad. Băiatul de 22 de ani a fost aruncat din mașină
observatornews.ro
image
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
cancan.ro
image
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
prosport.ro
image
Cum să grăbești coacerea roșiilor cu un simplu ac de siguranță: truc uimitor pentru orice grădinar
playtech.ro
image
Ce spune Cristela Georgescu despre oamenii care merg la sală. Exercițiul banal pe care soția lui Călin Georgescu nu îl place deloc. ”Este tot un E”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a pus banii pe masă, Ioan Varga a dat răspunsul pe loc! Negocieri finale pentru transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
Marele Rabin al României, Menachem Hacohen, a murit. Comunitatea Evreiască este în doliu
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Sfântul Alexandru este sărbătorit duminică, pe 30 august, în România. Ce este interzis astăzi? La mulți ani, Alexandru și Alexandra!
mediaflux.ro
image
Presa internațională a pus lupa pe FCSB! Sârbii, italienii, olandezii și elvețienii au dat verdictul despre campioana României: „Așa ar fi ideal”
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Cine este bărbatul care o urmărește de câțiva ani pe fiica lui Becali. Ce a făcut latifundiarul din Pipera
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto
click.ro
image
Irina Loghin a strălucit la Festivalul Mamaia, la 86 de ani. Are sau nu operații estetice? „Se teme să nu-i desfigureze chipul”. Secretele sănătății ei de fier, la îndemâna oricui
click.ro
image
Lucruri mai puțin știute despre împăratul Traian, cuceritorul Daciei. Avea o pasiune pentru vin. Ce a ordonat să nu se facă niciodată în stare de ebrietate
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
ayo ogunseinde 1Dsvt XAclw unsplash jpg
Bărbații care au resentimente față de soțiile lor obișnuiesc să facă aceste 11 lucruri acasă
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Linda Gray, care a jucat-o pe Sue Ellen Ewing în „Dallas”, arată senzațional la 84 de ani!

Click! Sănătate

image
Poți găsi în imagine cuvântul „COBRA” în mai puțin de 6 secunde?