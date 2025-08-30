Sfârșit de săptămână cu furtuni și vijelii, dar și caniculă. Județele care intră sub cod galben

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au emis sâmbătă, 30 august, două avertizări cod galben de furtuni și vijelii, dar și o atenționare de caniculă, valabile în acest sfârșit de săptămână pentru mai multe regiuni ale țării.

Cod galben de furtuni – sâmbătă spre duminică

A fost anunțat cod galben de furtuni – sâmbătă spre duminică. Interval de valabilitate: 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10

În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii cu rafale de 50–70 km/h și izolat grindină. Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp și izolat vor depăși 40 l/mp.

Cod galben de caniculă – sâmbătă

Interval de valabilitate: 30 august, orele 12–21

În jumătatea de sud a Olteniei, Munteniei și Dobrogei continentale, temperaturile vor atinge 35–37°C. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Cod galben de furtuni – duminică

Interval de valabilitate: 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21.

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii cu rafale de 50–70 km/h și izolat grindină. Cantitățile de apă vor fi de 20–30 l/mp și, pe arii restrânse, vor depăși 50 l/mp.

Meteorologii avertizează că perioade cu instabilitate atmosferică vor apărea izolat și în restul țării.