Duminică, 31 August 2025
Coduri portocalii de averse, vijelii și grindină. Lista zonelor vizate

Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică noi avertizări Cod portocaliu de averse importante cantitativ, vijelii și grindină și Cod galben de instabilitate atmosferică. Fenomenele periculoase se întind până luni.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Primul Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată și averse importante cantitativ este valabil în intervalul 31 august, ora 12 – 31 august, ora 2.

„În județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și zona de munte a județului Bihor vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”, precizează ANM

Județele vizate de avertizările Cod portocaliu și Cod galben, valabile duminică. FOTO ANM
Județele vizate de avertizările Cod portocaliu și Cod galben, valabile duminică. FOTO ANM

Pentru intervalul 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21, este valabil și un Cod galben de instabilitate atmosferică.

„În Transilvania, nordul Olteniei, nord-vestul Munteniei, în nordul Crișanei, în Maramureș și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...60 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni. În nord-estul Munteniei, partea continentală a Dobrogei și local în Moldova, în special după-amiaza și seara vor fi vijelii (cu rafale de 60...75 km/h), grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm) și averse torențiale. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40 l/mp”, precizează ANM.

 Duminică seara intră în vigoare noi avertizări Cod portocaliu și Cod galben

ANM a mai emis un Cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ, valabil în intervalul 31 august, ora 21 – 01 septembrie, ora 02, vizată fiind zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud și Mureș.

„În zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud și Mureș vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp”, precizează ANM.

Zonele vizate de averizările care intră în vigoare duminică seara. FOTO ANM
Zonele vizate de averizările care intră în vigoare duminică seara. FOTO ANM

În intervalul 31 august, ora 21 – 01 septembrie, ora 06, va fi valabil și un Cod galben de instabilitate atmosferică.

„În Maramureș, Transilvania, vestul și centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi pe alocuri de 20...35 l/mp”, anunță ANM

Meteo

