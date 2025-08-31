Averse torențiale, descărcări electrice și vijelii. Lista județelor care intră sub cod galben

Administrația Națională de Meteorologie a emis, pentru duminică, 31 august, o avertizare Cod galben de averse torențiale, descărcări electrice și vijelii, valabilă în intervalul orar 10.00 - 23.00.

„În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp”, a precizat ANM în avertizarea emisă pentru ziua de duminică.

Avertizarea Cod galben vizează judeţele: Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sibiu, Sălaj şi Vâlcea.

Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor, fi pe arii restrânse, și în restul țării.

„În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, transmite ANM.