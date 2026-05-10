Meteorologii vin cu vești proaste pentru duminică, 10 mai: vreme instabilă cu ploi și furtuni în mai multe regiuni

Meteorologii anunță că duminică, 10 mai, vremea va deveni instabilă în mai multe regiuni ale țării, fiind așteptate averse de ploaie, însoțite pe alocuri de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

O atenționare de Cod galben de fenomene meteorologice periculoase vizează nordul și vestul Moldovei, precum și local în Carpații Orientali. Potrivit meteorologilor, în aceste zone sunt așteptate averse de ploaie ce pot cumula între 20 și 40 l/mp, în contextul unei instabilități atmosferice accentuate.

„În nordul și vestul Moldovei și local în Carpații Orientali vor fi averse ce vor acumula cantități de apă de 20...40 l/mp”, transmite ANM.

Prognoza indică un regim termic apropiat de normalul perioadei în estul și sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor valorile vor fi peste mediile multianuale. Cerul va fi variabil, însă pe parcursul zilei sunt așteptate ploi slabe, în special în jumătatea estică a teritoriului.

După-amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va accentua, cu averse și descărcări electrice în zonele montane și submontane, dar și local în Moldova, Muntenia și Transilvania. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 15–20 l/mp, existând și condiții de grindină. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în zonele montane și în timpul ploilor.

„Temperaturile maxime se vor încadra între 17 și 28 de grade Celsius, cu valori mai ridicate în sudul Banatului, în timp ce minimele vor coborî până la 3 grade în estul Transilvaniei și vor urca până la 15 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață”, susțin meteorologii.

Pe lângă precipitații, ANM a emis și o avertizare imediată de tip cod galben pentru ceață densă în județul Mureș, valabilă între 10:00 și 11:00.

Sunt vizate localități precum Luduș, Iernut, Sărmașu, Ungheni, Band, Pănet, Râciu, Sânpaul și altele din zonă. Fenomenul va determina vizibilitate redusă sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, ceea ce poate afecta semnificativ traficul rutier.

Vreme schimbătoare în Capitală

În București, vremea va fi de asemenea instabilă. Cerul va avea înnorări temporare, iar dimineața sunt posibile ploi slabe. În a doua parte a zilei, nu sunt excluse averse de scurtă durată.

Temperatura maximă va fi de aproximativ 22 de grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa între 10 și 13 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.