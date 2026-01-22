Cod galben de ceață densă și polei în șase județe. Care sunt zonele vizate

Meteorologii ANM au emis, joi seară, un cod galben de ceață densă și polei, valabil până la miezul nopții, pentru șase județe din sudul țării. Fenomenul determină scăderea vizibilității sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, județele vizate sunt Ialomița, Prahova, Călărași, Giurgiu, Dâmbovița și întreg județul Ilfov. Avertizarea este valabilă până la ora 00:00.

În județul Ialomița sunt afectate localități precum Fierbinți-Târg, Coșereni, Dridu, Jilavele, Adâncata, Movilița, Sinești, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni și Drăgoești.

În județul Prahova, ceața densă este semnalată în localități precum Brazi, Bărcănești, Puchenii Mari, Ciorani, Poienarii Burchii, Șirna, Gorgota, Râfov și Drăgănești.

Codul galben vizează, de asemenea, întreg județul Ilfov, numeroase localități din județul Călărași, printre care Budești, Fundulea, Lehliu Gară, Frumușani, Sohatu, Sărulești și Crivăț, precum și județul Giurgiu, unde sunt afectate localități precum Bolintin-Vale, Mihăilești, Comana, Adunații-Copăceni, Călugăreni și Ghimpați. În județul Dâmbovița, avertizarea se aplică localităților Potlogi, Răcari, Crevedia, Cojasca, Lungulețu și Tărtășești, printre altele.

Meteorologii avertizează că ceața poate favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului și a poleiului, existând riscuri pentru traficul rutier. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să reducă viteza și să folosească luminile de ceață.