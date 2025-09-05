search
Vineri, 5 Septembrie 2025
Cod galben de caniculă în 15 județe. Temperaturile ajung la 36 de grade

Publicat:

  Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, noi atenţionări Cod galben de caniculă ce vizează 15 judeţe situate în nord, vest, nord-vest şi nord-est.

Se anunță caniculă și vineri FOTO: Shutterstock
Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de vineri, între orele 12:00 - 21:00, valul de căldură se va intensifica în Banat şi Crişana, unde va fi caniculă, şi se va menţine în Maramureş, vestul şi nordul Transilvaniei şi în jumătatea nordică a Moldovei, cu temperaturi deosebit de ridicate.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi şi va fi disconfort termic. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana, potrivit Agerpres.

Judeţele aflate vineri sub Cod galben de vreme călduroasă sunt: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Cluj, Caraş-Severin, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Sălaj, Satu Mare, Suceava şi Timiş.

Hartă meteo FOTO: ANM
Sâmbătă, în intervalul orar 12:00 - 21:00, în Maramureş, Crişana, în nordul Banatului şi în nordul şi vestul Transilvaniei, canicula se va menţine, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic.

ITU va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi, iar valorile termice din timpul zilei vor oscila între 30 şi 34 de grade.

Judeţele avertizate sâmbătă sunt: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi Timiş.

Meteo

