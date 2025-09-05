Vremea în primă lună de toamnă: ANM anunță temperaturi de vară, de până la 33 de grade, în septembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 5 septembrie, prognoza meteo pentru perioada 8 septembrie – 6 octombrie 2025. Potrivit specialiștilor, prima lună de toamnă va fi mai caldă decât în mod normal, cu temperaturi care vor urca până la 33°C în vestul și sudul țării.

Săptămâna 8 – 15 septembrie

Vremea se va menține călduroasă în vest și sud, cu maxime între 25 și 33°C, iar minimele între 8 și 20°C. Vor fi averse și descărcări electrice după-amiaza și seara, mai ales în zonele montane și izolat în rest.

15 – 22 septembrie

Temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât media perioadei, în special în sud. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nordice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă.

22 – 29 septembrie

Se anunță temperaturi peste normal, mai ales în vest și sud. Precipitațiile vor fi ușor deficitare, în special în nord.

29 septembrie – 6 octombrie

Toamna va continua cu temperaturi ușor peste media normală, mai ales în sud-vest, și cu mai puține precipitații în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în jumătatea sudică a teritoriului.



