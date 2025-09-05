Vremea vineri, 5 septembrie. Temperaturi ridicate și disconfort termic în multe locuri din țară

Vineri, valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana unde va fi caniculă și se va menține în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

Potrivit meteorologilor, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități și va fi disconfort termic.

În restul zonelor vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în regiunile vestice unde izolat vor fi posibile averse slabe cantitativ și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare în sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 34 de grade, iar cele minime între 10 și 21 de grade, ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 4 grade Celsius. În a doua parte a nopții se va forma ceață în sud-est.

Vremea în București

Vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32 de grade, iar cea minimă de 13, maxim 15 grade Celsius.

Vremea în weekend

Sâmbătă, valorile termice vor continua să fie mai ridicate decât în mod normal, astfel că vremea va fi călduroasă în special în vestul și în sudul țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate mai ales după-amiaza și seara în Banat, Crișana, Maramureș, precum și la munte unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări asociate ploilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade, iar cele minime se vor încadra între 7-8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. În a doua parte a nopții, pe spații foarte mici se va forma ceață.