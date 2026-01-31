Avertizare din partea meteorologilor. Vreme geroasă şi ninsoare viscolită, până miercuri dimineaţa

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o informare de vreme geroasă, polei şi ninsoare viscolită, valabilă în toată ţara până miercuri, la ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, începând de sâmbătă, 31 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 4 februarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice.

Dimineaţa şi noaptea va fi ger la început în Moldova, apoi şi în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia şi, izolat, în Oltenia şi sudul Banatului, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 şi -10 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista şi pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -16 şi -8 grade.

Local şi temporar vor fi precipitaţii slabe cantitativ, predominant sub formă de ninsoare, iar pe alocuri se va forma polei şi gheţuş.

Vântul va prezenta intensificări local în regiunile estice şi sudice, cu viteze în general de 40 - 45 km/h, amplificând senzaţia de frig, iar din seara zilei de duminică până luni dimineaţă în sud-estul Olteniei, în sudul, centrul şi estul Munteniei şi în Dobrogea, temporar, ninsoarea va fi viscolită.