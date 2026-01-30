Februarie aduce temperaturi peste cele normal și episoade frecvente de precipitații în toată țara

Vremea va fi mai caldă decât normalul climatologic în următoarea lună, iar precipitațiile vor apărea frecvent la nivelul întregii țări, potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul 2 februarie – 2 martie 2026.

Meteorologii anunță că temperaturile vor depăși valorile obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a României. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal, însă vor exista intervale cu precipitații excedentare, mai ales în a doua parte a lunii și în regiunile sudice.

02 – 09 februarie 2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei în vest, nord-vest, centru și local în sud, în timp ce în extremitatea de nord-est se vor înregistra temperaturi ușor mai scăzute. În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de normal. Precipitațiile vor fi deficitare local în zonele montane, iar în celelalte regiuni se vor menține în limite normale.

09 – 16 februarie 2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale în majoritatea regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivel național, cu un accent mai pronunțat în sudul țării.

16 – 23 februarie 2026

Temperatura medie a aerului va depăși valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în toate regiunile.

23 februarie – 2 martie 2026

Mediile termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale.