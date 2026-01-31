Meteorologii anunță pentru sâmbătă temperaturi extrem de scăzute. Sunt așteptate lapoviță și ninsoare

Vremea se răcește semnificativ în toată țara sâmbătă și duminică, când așteptate lapoviță și ninsori. Temperaturile vor fi geroase, mai ales dimineața, iar în unele zone se vor atinge minime chiar și de -20 de grade, potrivit prognozei emise de meteorologi.

Meteorologii anunță că sâmbătă, 31 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece, cu precădere noaptea, mai ales în regiunile estice, unde va fi ger local în Moldova și izolat în estul Transilvaniei și în Dobrogea.

Cerul va fi mai mult noros și temporar vor fi precipitații slabe locale, sub formă de ninsoare la munte și în nordul Moldovei, mai ales ploi în Banat și Crișana și mixte în Transilvania, Oltenia și Muntenia.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în regiunile estice și sudice, cu viteze de 40…60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -10 grade în nordul Moldovei și 7 grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse în general între -14 și 0 grade. Pe arii restrânse se va forma ceață și va fi polei.

Și la București vremea se va răci. Cerul va fi noros și trecător în prima parte a zilei vor fi precipitații slabe mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări noaptea, când la rafală se vor atinge viteze de 30…40 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 1 grad, iar cea minimă va fi de -6…-5 grade.