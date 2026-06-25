Aproape toată țara intră joi sub Cod galben de caniculă. Prognoza pentru București

Aproape toată țara se află joi sub Cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță maxime de până la 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în vestul și nord-vestul țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, valabilă joi, 25 iunie, în intervalul orar 12:00 – 21:00.

Potrivit ANM, vremea va deveni deosebit de caldă în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în sudul și estul Moldovei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în vestul și nord-vestul țării. Izolat, în aceste regiuni, se va instala canicula.

Disconfortul termic va fi accentuat mai ales în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi în continuare călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 31...33 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade.