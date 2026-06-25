search
Joi, 25 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Aproape toată țara intră joi sub Cod galben de caniculă. Prognoza pentru București

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Aproape toată țara se află joi sub Cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat. Meteorologii anunță maxime de până la 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în vestul și nord-vestul țării.

Temperaturi ridicate
Este Cod galben de caniculă în aproape toată țara FOTO Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat, valabilă joi, 25 iunie, în intervalul orar 12:00 – 21:00.

Potrivit ANM, vremea va deveni deosebit de caldă în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în sudul și estul Moldovei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în vestul și nord-vestul țării. Izolat, în aceste regiuni, se va instala canicula.

Disconfortul termic va fi accentuat mai ales în zonele de câmpie, unde indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Hartă Cod galben de caniculă
FOTO ANM

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi în continuare călduroasă, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări după-amiaza, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă va fi de 31...33 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV PNL-USR-UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord de reciprocitate cu PSD. Care sunt condițiile pentru guvern (surse)
digi24.ro
image
Putin a dezvăluit marea condiție a Rusiei pentru a negocia pacea cu Ucraina. Pe ce spune că trebuie să se bazeze discuțiile
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan respinge planul USR de rotativă guvernamentală, după o întâlnire la Cotroceni cu Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor. Ce le-a transmis președintele celor trei lideri – SURSE
gandul.ro
image
Presa maghiară:„România, în pragul falimentului de stat”. Bucureștiul, pe marginea prăpastiei
mediafax.ro
image
Raport rușinos al Curții de Conturi! 35 de federaţii sportive naţionale au făcut cheltuieli neeligibile din bani publici. La cât se ridică prejudiciul
fanatik.ro
image
Gigantul Rheinmetall a pierdut unul dintre cele mai mari proiecte de înarmare din istoria marinei germane și acțiunile sale s-au prăbușit
libertatea.ro
image
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
OUT! FIFA l-a dat afară de la Cupa Mondială: "Ce rușine, ce barbarie! Ați ucis fotbalul"
digisport.ro
image
Două băuturi populare care îți pot face rău vara. Medicii spun că sunt de evitat în zilele caniculare
click.ro
image
Fiul unei românce a luat cea mai mare notă la bacalaureatul din Barcelona: „Și mama mea a fost prima în România”
antena3.ro
image
Acţiunile unei companii fără niciun leu venituri explodează cu 30% la Bursa de Valori Bucureşti după ce acţionarii au fost chemaţi să voteze ieşirea de pe piaţă: Evaluatorul a stabilit un preţ dublu faţă de cotaţia din ultimul an
zf.ro
image
Analiza care îți arată prețul corect al unei locuințe. Exemplul unui apartament vândut cu 140.000 de euro
observatornews.ro
image
Fiica lui Liviu Vârciu s-a angajat în America. Unde lucrează Carmina, de fapt: 'De ce să îmi fie rușine?'
cancan.ro
image
Pensionarii, din nou păcăliți? Pensiile se indexează cu sume mai mici decât prevede legea. Anunțul ce dă fiori
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
prosport.ro
image
Motorina s-ar putea scumpi de la 1 iulie. Cât ar putea ajunge să coste un litru la pompă
playtech.ro
image
Ce reprezintă pentru David Popovici o clasare pe locul 2 într-o cursă: un succes sau un eșec? Campionul olimpic surprinde
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
A venit "nota de plată": FIFA, cinci etape de suspendare după momentul "horror" de la Cupa Mondială!
digisport.ro
image
Pericol uriaș pe timp de caniculă. Ce nu trebuie să faci niciodată când copilul este în mașină
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ilinca, soţia lui George Simion, însărcinată pentru a doua oară!
romaniatv.net
image
Cel mai mare secret ascuns de Elena Ceaușescu. Securitatea a mușamalizat totul DOCUMENTE
mediaflux.ro
image
Dan Puric: „Am strâns 6.000 € pentru o fată oarbă, biserica vreo 4.000. I-am dat un telefon. «Băi Gigi, te rog din suflet, are nevoie de celule stem»”. Reacția lui Becali
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Gabriela Cristea, sinceră despre întoarcerea la TV după un an și jumătate: „Sunt dorită”
click.ro
image
Dorian Popa și-a amânat luna de miere după moartea lui Cheluțu: „Durerea nu va dispărea”. Unde va pleca în vacanță alături de soția sa?
click.ro
image
Cum arată în prezent fiica Nicoletei Luciu. Kim și-a început cariera de model la doar 14 ani: „Așchia nu sare departe de trunchi”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Fotografie aeriană a Marii Cisterne (© Calvillo-Ardila, J. A., Lagóstena-Barrios, L. G., & Galindo, P. L. (2026), Three-Dimensional Analysis of a Large Roman Cistern: Hydraulic Study of the Sierra Aznar Water Management System, Heritage, 9(6), 212)
Marea Cisternă Romană care putea stoca peste 2 milioane de litri de apă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță, în gașcă, în Mauritius! Poze rare cu soția lui Dan Negru: „Am reușit să ne păstrăm căsnicia în discreție.”
image
Gabriela Cristea, sinceră despre întoarcerea la TV după un an și jumătate: „Sunt dorită”

OK! Magazine

image
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, Shania Twain a devenit cumva „prea sexy” pe scenă? Acuzațiile curg în valuri!

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”