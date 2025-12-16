ANM anunță cum va fi vremea de Crăciun și Revelion. Prognoza pentru perioada 16 decembrie 2025 - 11 ianuarie 2026

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru perioada sărbătorilor de iarnă, anunțând o schimbare bruscă a vremii pe final de an.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 16 decembrie, o nouă prognoză pentru următoarele patru săptămâni, oferind detalii despre evoluția vremii în perioada Crăciunului, a Revelionului și la începutul anului 2026.

Potrivit meteorologilor, intervalul 16 decembrie 2025 - 11 ianuarie 2026 va fi marcat, în ansamblu, de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, însă tranziția dintre ani va aduce o răcire bruscă a vremii, mai ales în zilele din jurul Revelionului.

Săptămâna 15 - 21 decembrie 2025

Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toate regiunile țării. În mod surprinzător, acestea vor fi mai accentuate în zonele montane.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi deficitar la nivel național, ceea ce înseamnă o cantitate de precipitații mai redusă decât media normală.

Săptămâna 22 - 28 decembrie 2025

În perioada premergătoare Crăciunului, temperaturile medii se vor menține peste valorile normale în toate regiunile României. Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în sudul țării, în timp ce în nord-vest se vor înregistra valori deficitare. În restul teritoriului, precipitațiile vor fi apropiate de mediile obișnuite pentru această perioadă.

Săptămâna 29 decembrie 2025 - 4 ianuarie 2026

Săptămâna care cuprinde trecerea dintre ani va aduce o schimbare semnificativă a regimului termic. Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai scăzute decât cele normale pentru acest interval pe întreg teritoriul țării. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în regiunile nord-vestice, iar în celelalte zone se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

Săptămâna 5 - 11 ianuarie 2026

La începutul noului an, vremea va intra într-un regim mai apropiat de normalul sezonier. Mediile valorilor termice vor fi conforme cu cele specifice perioadei la nivelul întregii țări. Precipitațiile vor avea o tendință ușor deficitară în vest și nord-vest, în timp ce în restul regiunilor se vor menține în limite normale.