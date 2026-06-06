Alertă de vreme rea în aproape toată țara: Cod galben de ploi abundente și vijelii

Cea mai mare parte a ţării se află sub atenţionare cod galben de ploi abundente şi instabilitate atmosferică sâmbătă. Pe parcursul nopţii de sâmbătă spre duminică, aria vizată se restrânge, iar de duminică de la prânz va fi afectată aproape toată jumătatea de est a ţării.

O atenţionare cod galben este valabilă în intervalul: 6 iunie, ora 12 – 6 iunie, ora 23 , când sunt prognozate instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei şi a zonei de munte, local în Maramureş, în sudul Olteniei şi în nord-vestul Dobrogei.

”Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50...70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp”, precizează meteorologii.

O altă atenţionare cod galben intră în vigoare de sâmbătă, de la ora 23 până duminică la ora 8.00.

”Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în prima parte a nopţii în centrul şi estul Moldovei, apoi în estul Munteniei şi Dobrogea. Aceasta se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze de 50...60 km/h) şi izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp”, transmite ANM.

În intervalul 7 iunie, ora 12 – 7 iunie, ora 21, va fi în vigoare o altă atenţionare cod galben, de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativîn Carpaţii Orientali, jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali, Muntenia, Dobrogea, sudul şi sud-vestul Moldovei

”Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 60...70 km/h) şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...25 l/mp şi izolat de peste 30...40 l/mp”, precizează ANM.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în Oltenia şi restul Transilvaniei şi al Moldovei