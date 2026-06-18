Benzina s-a ieftinit din nou. Prețul a coborât sub 8,5 lei pe litru în București

Șoferii au primit o veste bună joi, 18 iunie 2026, după ce prețul benzinei a continuat să scadă în mai multe orașe din țară. În unele stații, litrul de benzină standard a coborât sub pragul de 8,5 lei, în timp ce motorina rămâne aproape de nivelul de 9 lei pe litru.

Potrivit datelor centralizate de peco-online.ro, cea mai ieftină benzină din București se vinde la stațiile Petrom, unde un litru costă 8,42 lei. Față de ziua precedentă, prețul a scăzut cu 10 bani.

Cât costă benzina în București

La principalele rețele de distribuție, prețurile afișate joi sunt:

Petrom – 8,42 lei/l

OMV România – 8,48 lei/l

Rompetrol România – 8,53 lei/l

MOL România – 8,58 lei/l

SOCAR România – 8,58 lei/l

Lukoil România – 8,58 lei/l

În comparație cu miercuri, cele mai mari reduceri au fost operate de Petrom, OMV și Lukoil, unde benzina s-a ieftinit cu 10 bani pe litru.

În marile orașe ale țării, respectiv București, Timișoara, Iași și Constanța, benzina standard poate fi găsită la prețul minim de 8,42 lei/l. În Cluj-Napoca, prețul coboară până la 8,39 lei/l.

Motorina rămâne aproape de 9 lei pe litru

În cazul motorinei, scăderile au fost mai reduse. Cel mai mic preț din București este de 8,98 lei/l și se găsește tot la stațiile Petrom.

La celelalte rețele importante, motorina standard costă:

Petrom – 8,98 lei/l

OMV România – 9,04 lei/l

Rompetrol România – 9,04 lei/l

MOL România – 9,04 lei/l

SOCAR România – 9,04 lei/l

Lukoil România – 9,04 lei/l

În București, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic preț pentru motorină este de 8,98 lei/l, în timp ce în Cluj-Napoca acesta ajunge la 8,96 lei/l.

Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din țară

Cea mai ieftină benzină standard din România este disponibilă joi la o stație DHR din Cluj-Napoca, unde litrul costă 8,39 lei.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț este de 8,89 lei/l și se găsește la o stație Partener Rompetrol din Arad.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.