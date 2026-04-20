Taxă de drum pentru camioane din vara lui 2026: Statul din Europa unde șoferii vor plăti în funcție de kilometrii parcurși

O țară din Europa va introduce, începând cu 1 iulie 2026, o taxă de drum pentru camioane, calculată în funcție de kilometrii parcurși.

Olanda va aplica acestă măsura la nivel național și face parte dintr-o reformă mai amplă a politicii de transport rutier, care vizează o utilizare mai echitabilă și mai sustenabilă a infrastructurii, potrivit presei internaționale, relatează De Nieuwe Ster.

Taxa va fi aplicată vehiculelor de marfă care depășesc un anumit prag de greutate și va fi calculată în funcție de distanța parcursă pe drumurile incluse în sistem.

Sistem de taxare pe kilometru, fără bariere

De la aceeași dată, taxa va fi aplicată pe aproape toate autostrăzile din Olanda, dar și pe anumite drumuri provinciale și municipale. Sistemul nu va include porți de taxare sau puncte fizice de control, fiind unul complet digital și național.

Camioanele vor fi echipate cu dispozitive GPS care vor înregistra automat kilometrii parcurși pe drumurile taxabile. Pe baza acestor date, companiile de transport vor achita sumele corespunzătoare utilizării infrastructurii.

Nivelul taxei va varia inclusiv în funcție de clasa de emisii a vehiculului. Astfel, camioanele mai puțin poluante vor plăti mai puțin decât cele cu emisii ridicate.

După 1 iulie 2026, taxa de proprietate pentru camioanele de până la 12.000 de kilograme va fi eliminată, iar pentru vehiculele mai grele va fi redusă semnificativ. Pentru autoturisme nu vor exista modificări, măsura vizând exclusiv transportul de marfă.

Obiectivele măsurii

Autoritățile olandeze susțin că reforma are un dublu scop: distribuirea mai echitabilă a costurilor de întreținere a infrastructurii, în condițiile în care traficul greu contribuie semnificativ la uzura drumurilor, dar și reducerea poluării în sectorul transporturilor, prin încurajarea utilizării vehiculelor mai puțin poluante.

Prin această schimbare, Olanda se aliniază altor state europene care au implementat sisteme similare de taxare rutieră. Totodată, actualul sistem Eurovignette va fi eliminat începând cu data intrării în vigoare a noilor reguli.

Aplicare diferențiată pe zone urbane

În anumite orașe, precum Maastricht, taxa va fi aplicată și pe o serie de drumuri municipale și artere principale. Măsuri similare sunt prevăzute și în alte orașe precum Rotterdam, ’s-Hertogenbosch și Utrecht.

În Maastricht, taxa va viza inclusiv rute importante precum A2, A76, A79 și N278, dar și mai multe străzi urbane, în funcție de traseele stabilite de autorități.

Context regional

La începutul anului, Belgia a anunțat că analizează introducerea unei viniete de aproximativ 100 de euro pentru șoferii străini, măsură care ar putea intra în vigoare din 2027. În prezent, autoturismele circulă gratuit pe rețeaua rutieră belgiană, în timp ce taxa electronică ViaPass se aplică exclusiv camioanelor de peste 3,5 tone.

În lipsa acestui sistem, amenzile pot ajunge la 5.000 de euro. De asemenea, singura taxă pentru autoturisme din regiune rămâne utilizarea tunelului Liefkenshoek de lângă Anvers, unde costurile variază în funcție de tipul vehiculului și metoda de plată.