Ultima grevă - de ce sindicatele și patronatele dispar în era inteligenței colective. Obsolescența reprezentării de clasă în era acceleraționismului cognitiv

Ultima grevă: În era inteligenței colective și a platformelor, sindicatele și patronatele industriale devin obsolete. Trecem de la reprezentarea de clasă la o guvernanță cuantică bazată pe cooperative cognitive, fonduri suverane de date și o tranziție umanistă spre rețele de ecosisteme integrate.

Asistăm astăzi la o tendință recurentă în spațiul analitic contemporan, unde concepte validate de mai bine de un deceniu - precum capitalismul de platformă, extracția cognitivă sau ontologia cuantică a socialului - sunt frecvent reciclate și asumate drept inovații conceptuale de ultimă oră.

Prin ancorarea directă și detaliată în textele fondatoare ale unor autori precum Alexander Wendt, Nick Srnicek, Yann Moulier-Boutang sau Jodi Dean, demersul meu urmărește restabilirea genealogiei corecte a ideilor.

Această contextualizare deliberată previne aproprierile facile, subliniind faptul că anticiparea unei viitoare arhitecturi instituționale necesită racordarea la un dialog teoretic internațional deja matur, și nu ignorarea sa comodă.

Analizăm mutația structurală a instituțiilor de reprezentare socială și economică sub impactul transformărilor tehnologice disruptive (inteligență artificială, rețele descentralizate și calcul avansat).

Pornind de la ipoteza tranziției de la o ontologie socială clasică, de tip newtonian (bazată pe categorii rigide și raporturi bipolare de producție), la o ontologie de tip cuantic (fluidă, reticulară și probabilistică), chestionăm viabilitatea istorică a patronatelor și sindicatelor.

În contextul acceleraționismului cognitiv, reprezentarea bazată pe clase sociale este înlocuită treptat de o guvernanță a ecosistemelor integrate. Apar noi modele instituționale conceptuale - precum consorțiile de ecosistem, cooperativele cognitive, breslele de date și autoritățile algoritmice independente.

Analizând în mod critic atât potențialul lor de democratizare, cât și riscul de glisare spre o formă de neo-feudalism tehnologic, observăm cum noile modele de ecosisteme holistice, înlocuiesc progresiv structurile clasice la început prin complementaritate sau suprapunere și mai apoi prin irelevanță.

Fiecare epocă cu instituțiile sale

În istoria modernă, fiecare model economic și-a construit propriile instituții de reprezentare socială ca reflex direct al resurselor sale dominante. Feudalismul, o economie fundamental agrară unde pământul constituia principala sursă de valoare, a fost organizat în jurul relațiilor ierarhice de vasalitate și al breslelor meșteșugărești monopoliste.

Capitalismul industrial, structurat de centralitatea mașinii și a capitalului fix, a generat patronatele ca expresie juridică a proprietarilor de capital și sindicatele ca instrument colectiv de contra-putere și negociere pentru forța de muncă.

Ulterior, socialismul de stat a reconfigurat aceste mecanisme, transformând sindicatele în extensii administrative ale aparatului de partid și înlocuind dialectica dintre capital și muncă cu monopolul planificării centralizate. În toate aceste cazuri, arhitectura instituțională a reflectat fidel fizica socială a epocii: un univers newtonian, cu corpuri bine definite (clase sociale), interacțiuni liniare și raporturi de forță previzibile.

Astăzi, însă, asistăm la o transformare ontologică comparabilă cu trecerea de la fizica clasică la mecanica cuantică. Emergența inteligenței artificiale generative, a calculului distribuit, a rețelelor descentralizate și a biotehnologiei nu doar că restructurează procesele de producție, ci dizolvă însăși substanța categoriilor sociale moștenite din modernitatea industrială.

În lucrarea sa Quantum Mind and Social Science[1](2015), Alexander Wendt propune ideea că această conștiință este un fenomen macroscopic al mecanicii cuantice. El susține că, în loc să se bazeze pe materialismul clasic, științele sociale trebuie să adopte o perspectivă cuantică pentru a explica în mod adecvat acțiunea umană, liberul arbitru și natura holistică a structurilor sociale.

Dacă acceptăm ipoteza că intrăm într-o „societate cuantică” - caracterizată de fluiditate radicală, entanglement (înlănțuire) între uman și tehnologic și comportamente non-lineare -, devine imperativ să ne întrebăm: care vor fi instituțiile reprezentative ale acestei noi ordini? Ipoteza centrală a lucrării de față este că structurile binare de tip patronat-sindicat devin iremediabil depășite în era acceleraționismului cognitiv, fiind înlocuite de arhitecturi complexe de natură interdependentă.

De la fizica clasică a claselor la ontologia cuantică a platformelor

Răspunsul la criza reprezentării contemporane nu poate fi extras din economiile politice ale secolului al XIX-lea. Atât teoria marxistă, cât și liberalismul clasic au fost concepute pentru un univers în care fabrica reprezenta unitatea atomică a producției, iar conflictul fundamental se purta pe axa proprietarului de capital (burghezia) și furnizorului de timp de lucru (proletariatul).

În urmă cu un deceniu, Nick Srnicek în ”Capitalismul de platformă”[2] analizează transformarea modului de producție capitalist prin emergența platformelor digitale, argumentând că datele brute au devenit resursa centrală extrasă și monopolizată de noile megacorporații tehnologice pentru a genera valoare economică.

În economia algoritmică, acest spațiu fizic și conceptual este înlocuit de „platformă”, muncitorul tradițional este substituit sau augmentat de agenți cognitivi sintetici, iar resursa critică nu mai este reprezentată de mașinile fizice, ci de fluxurile masive de date și algoritmi. Conflictul clasic dintre patron și salariat se estompează, lăsând loc unei competiții asimetrice pentru controlul infrastructurilor digitale de bază și al protocoalelor de comunicare.

În această nouă paradigmă, organizațiile economice nu mai funcționează ca reprezentanți ai unor clase compacte, ci ca adevărate ecosisteme holistice. Marile conglomerate tehnologice ale prezentului (Alphabet, Microsoft, Nvidia, OpenAI) depășesc cu mult definiția clasică a „firmei” din teoria microeconomică.

Ele operează simultan ca laboratoare de cercetare științifică, furnizori de utilități publice globale, piețe comerciale închise, platforme de validare epistemologică și actori geopolitici de prim rang.

Ele nu concurează pur și simplu în interiorul unei piețe reglementate de stat; ele proiectează, implementează și guvernează piața însăși prin codul lor software. Puterea lor nu este una pur coercitivă, ci una infrastructurală și algoritmică, definind limitele a ceea ce este vizibil, cognoscibil și tranzacționabil.

Mutația reprezentării economice: Consorțiile de ecosistem și breslele cognitive

Această trecere de la structuri atomizate la rețele interdependente modifică radical natura reprezentării sociale. Patronatele clasice își pierd rațiunea de a fi pe măsură ce proprietatea asupra capitalului devine difuză, intangibilă și profund hibridizată cu mediul academic și cel public.

În locul lor încep să se cristalizeze consorțiile de ecosistem - structuri meta-organizaționale care unesc firme private, universități de elită, laboratoare de cercetare guvernamentale, fonduri de venture capital și platforme tehnologice într-o arhitectură comună de inovare.

Aceste entități nu își mai propun să apere interesele de lobby ale unei bresle patronale în fața statului, ci să orchestreze condițiile de posibilitate pentru supraviețuirea și scalarea întregului ecosistem tehnologic pe care îl patronează.

În mod simetric, sindicatele tradiționale, bazate pe numărul de ore de muncă fizică sau administrativă prestate, se confruntă cu un declin existențial. Automatizarea cognitivă avansată și robotizarea reduc dramatic ponderea muncii vii în compoziția organică a capitalului.

În volumul ”Capitalismul cognitiv”[3] din 2011, Yann Moulier-Boutang analizează mutația capitalismului din faza sa industrială într-o eră „cognitivă”. Autorul demonstrează că principala resursă de acumulare a bogăției nu mai este forța de muncă fizică, ci activele imateriale: cunoașterea, inteligența colectivă, datele și inovația continuă.

Această tranziție aduce noi asimetrii de putere, transformând proprietatea intelectuală în principalul teren de conflict economic.

Într-o economie în care valoarea este extrasă nu din durata muncii, ci din intensitatea și calitatea „capitalului cognitiv”, negocierea colectivă a salariilor devine un instrument marginal. Apare, așadar, necesitatea istorică a cooperativelor cognitive.

Aceste noi forme de asociere nu vor negocia doar tarife orare, ci drepturi colective asupra datelor (data unions), condițiile de antrenare a algoritmilor pe baza comportamentului uman, distribuirea dividendelor de productivitate generate de inteligența artificială și securitatea identității informaționale a membrilor lor.

De asemenea, asistăm la renașterea unei structuri istorice sub o formă radical nouă: breslele cognitive. Spre deosebire de sindicate, care omogenizează forța de muncă, breslele cognitive vor funcționa ca instanțe de certificare etică, tehnică și epistemologică.

Ele vor juca rolul de arbitri ai interoperabilității, ai auditului de securitate pentru algoritmii proprietari și ai recalificării permanente într-o economie unde durata de viață a unei competențe profesionale tinde să scadă sub pragul unui deceniu.

Guvernanța ecosistemică și statul orchestrator

Tranziția către societatea cuantică impune și o transformare profundă a sferei politice. Partidele politice de masă, construite pe baza unor identități socioprofesionale stabile (muncitori, țărani, burghezie, intelectualitate), eșuează în a reprezenta un electorat fluid, ale cărui moduri de viață sunt reconfigurate permanent de ciclurile tehnologice accelerate.

În lucrarea din 2015 „Inventând viitorul - Postcapitalismul și o lume fără muncă.”[4] Nick Srnicek și Alex Williams pledează pentru eliberarea umanității de sub presiunea muncii.

Autorii analizează potențialul politic al acceleraționismului de stânga de a folosi tehnologia de vârf, pentru eliberarea timpului uman și depășirea capitalismului de platformă și îndeamnă stânga politică să îmbrățișeze un viitor complet automatizat, bazat pe tehnologie avansată, în loc să romanțeze munca precară sau să revină la economii locale, descentralizate.

Pentru a construi un viitor cu adevărat emancipator, Srnicek și Williams propun un cadru politic în patru părți, construit pe automatizarea completă a muncii, reducerea săptămânii de lucru, atingerea universală a unui venit de bază și decuplarea statutului social de ocuparea forței de muncă tradiționale.

Politica epocii acceleraționiste tinde să abandoneze marile doctrine ideologice rigide în favoarea unor protocoale dinamice de cooperare și adhocrație. Legitimitatea politică se deplasează dinspre reprezentarea identitară spre capacitatea pragmatică de coordonare a unor sisteme complexe de rețele.

La nivelul arhitecturii statale, acest lucru s-ar putea traduce prin înlocuirea sau completarea parlamentarismului bicameral clasic cu structuri post-industriale:

· Consiliile Ecosistemelor Strategice: Organe deliberative hibride în care industria de vârf, institutele de cercetare aplicată, comunitățile locale și autoritățile publice co-decid direcțiile de alocare a resurselor și dezvoltare tehnologică.

· Camerele Cognitive: Adunări reprezentative ale creatorilor de conținut, specialiștilor în date, cercetătorilor și utilizatorilor, însărcinate cu formularea politicilor de suveranitate digitală.

· Cooperativele de Date (sau Trusturile de Date): Instituții publice sau comunitare care administrează colectiv drepturile cetățenilor asupra amprentei lor digitale, transformând datele brute din marfă exploatabilă în bun comun, propuse de Jaron Lanier în Who Owns the Future?[5], în lucrarea din 2013. Lanier pledează pentru o reconfigurare a economiei digitale prin acordarea de micro-plăți cetățenilor pentru datele furnizate, o formă timpurie a cooperativelor cognitive propuse anterior.

· Autoritățile Algoritmice Independente: Corpuri tehnocratice autonome, analoage băncilor centrale, dar responsabile cu auditul public, transparența și neutralitatea algoritmilor folosiți în procesul decizional administrativ și judiciar.

Democratizare reticulară sau Neo-Feudalism digital?

Deși modelul teoretic al societății cuantice propune o trecere de la controlul direct și ierarhic la orchestrarea democratică a rețelelor, analiza academică nu poate ignora riscurile sistemice inerente acestei tranziții. Cel mai mare pericol rezidă în glisarea către un neo-feudalism digital.

Jodi Dean, în eseul Neofeudalism: The End of Capitalism?[6], din 2020, argumentează că, capitalismul de platformă, extrem de concentrat, seamănă din ce în ce mai mult cu structurile feudale de extracție a rentei de la iobagii digitali.

Astfel capitalismul se transformă în „neofeudalism” și mai degrabă decât concurența pe piața liberă, era noastră este definită de inegalitatea extremă, puterea de monopol, peonajul datoriei și fragmentarea suveranității statului.

În acest scenariu distopic, proprietarii marii infrastructuri digitale (cloud computing, cipuri avansate, modele fundamentale de AI) acționează ca niște noi baroni feudali, extrăgând rentă tehnologică de la populația deposedată de capital cognitiv.

Cooperativele cognitive și breslele propuse ar putea fi ușor marginalizate sau cooptate de către aceste meta-platforme, devenind simple anexe administrative (precum sindicatele în socialism), lipsite de putere reală de constrângere.

Mai mult, o arhitectură instituțională bazată pe ecosisteme riscă să adâncească falia de excluziune socială. Cei care nu posedă competențe cognitive înalte sau a căror muncă nu este utilă pentru antrenarea rețelelor neuronale riscă să devină o masă de „excluși sistemic” sau ”clasa inutilă - the useless class”[7] - indivizi care nu pot fi integrați în niciunul dintre noile ecosisteme strategice, beneficiari ai UBI – Universal Basic Income.

Statul, redus la rolul de simplu „orchestrator”, ar putea pierde capacitatea suverană de redistribuire a bogăției, lăsând asistența socială la latitudinea algoritmilor de caritate corporativă.

Politica tranziției - de la structuri binare la ecosisteme integrate

Dacă diagnosticul este corect - că sindicatele și patronatele sunt instituții ale unei ere industriale care își pierd treptat relevanța în fața capitalismului cognitiv - atunci întrebarea strategică devine: cum administrăm această tranziție fără a genera viduri instituționale care să fie colonizate exclusiv de marile platforme tehnologice?

Răspunsul nu poate fi nici revoluționar (o desființare bruscă a structurilor existente), nici conservator (o resuscitare artificială a unor forme moarte). Calea viabilă este una graduală și experimentală, construită pe trei axe strategice.

Prima axă este hibridizarea instituțională - primele decenii ale tranziției nu vor aduce dispariția sindicatelor și patronatelor, ci transformarea lor prin fuziune cu noile forme de reprezentare.

Sindicatul clasic poate deveni, acolo unde își păstrează masa critică, un nod local al unei cooperative cognitive mai largi - nu mai negociază doar salarii, ci și accesul la datele generate de membri, condițiile de antrenare a algoritmilor pe baza muncii lor și participarea la guvernanța platformei pe care lucrează.

Patronatele, la rândul lor, pot evolua către consorții de ecosistem, dar nu prin extinderea birocratică a vechilor structuri de lobby, ci prin deschiderea către parteneriate public-private în care universitățile, institutele de cercetare și autoritățile de reglementare devin co-decidenți.

Măsura concretă: înființarea unor comitete mixte de tranziție la nivel de sector economic, unde sindicate, patronate, platforme tehnologice și reprezentanți ai societății civile elaborează împreună foi de parcurs pentru integrarea treptată a noilor forme de reprezentare.

A doua axă este democratizarea infrastructurii – tranziția nu poate fi lăsată la latitudinea pieței. Statul trebuie să joace un rol activ de orchestrator al infrastructurilor critice - nu prin naționalizare, ci prin reglementare și co-investiție în alternative publice la platformele private.

Măsura concretă: crearea unor fonduri suverane de date - entități publice care să colecteze, anonimizeze și pună la dispoziția cooperativelor cognitive și a breslelor de date acces controlat la fluxurile de date generate de cetățeni. Aceste fonduri funcționează ca o contrapondere instituțională la monopolul datelor deținut de marile corporații, oferind o bază materială pentru noile forme de reprezentare.

În același timp, Autoritățile Algoritmice Independente trebuie înființate gradual, începând cu domenii critice (sănătate, justiție, administrație publică), unde riscul de discriminare algoritmică este cel mai ridicat, și extinse ulterior către sectorul privat prin mecanisme de certificare voluntară care devin treptat obligatorii.

A treia axă este recalificarea ca drept fundamental – cea mai profundă fractură a tranziției nu este tehnologică, ci antropologică: cei care pot naviga ecosistemele cognitive și cei care sunt lăsați în urmă. Pentru a preveni formarea unei „clase inutile", statul trebuie să transforme recalificarea profesională dintr-o responsabilitate individuală într-un drept fundamental garantat - similar educației obligatorii sau asistenței medicale.

Măsura concretă: instituirea unui cont individual de învățare permanentă, alimentat din contribuțiile angajatorilor și din bugetul public, care să permită fiecărui cetățean acces la programe de recalificare adaptate ciclurilor tehnologice. Acest cont este portabil (nu depinde de un angajator) și administrat colectiv prin cooperative cognitive, nu prin birocrația centralizată.

Pe termen lung, acest mecanism se cuplează cu Universal Basic Income (UBI) – nu ca soluție unică, ci ca plasă de siguranță care permite oamenilor să tranziteze între ecosisteme fără a cădea în sărăcie, eliberând timp pentru recalificare și participare civică în noile structuri de guvernanță.

Această politică a tranziției nu poate fi impusă de sus, ci trebuie să fie co-construită prin experimente locale, sectoriale și teritoriale. Orașele inteligente, parcurile tehnologice, regiunile industriale în declin - fiecare spațiu va găsi propriul său mix între vechi și nou.

Rolul statului nu este să planifice centralizat această tranziție, ci să creeze cadrul legal și financiar pentru ca experimentele să poată apărea, să fie monitorizate și, acolo unde funcționează, să fie scalate.

Rolul sindicatelor și patronatelor - pentru cei care aleg să nu dispară - este să îmbrățișeze această hibridizare, transformându-se din structuri defensive în laboratoare instituționale ale viitorului.

Tranziția nu este un eveniment, ci un proces de lungă durată, care va dura probabil două-trei decenii. Viteza cu care avansăm este mai puțin importantă decât direcția pe care o alegem. Iar direcția corectă este aceea care pune emanciparea umană în centrul arhitecturii instituționale, nu eficiența algoritmică de dragul ei.

Amintiri dinspre viitor

Suntem martorii celei mai profunde restructurări instituționale de la Revoluția Industrială încoace. Dacă secolul al XIX-lea a fost definit de conflictul dintre capital și muncă, iar secolul al XX-lea de confruntarea macroeconomică dintre planificare și piață liberă, secolul al XXI-lea va fi dominat de competiția geopolitică și socio-economică dintre ecosisteme de inteligență integrată.

Puterea nu mai aparține pur și simplu celor care dețin fabricile sau capitalul financiar, ci acelora capabili să configureze, să interconecteze și să dirijeze cele mai complexe și adaptive rețele de colaborare uman-tehnologică.

Pentru a evita scenariul neo-feudal, noile instituții ale societății cuantice - de la cooperativele cognitive la camerele de date - trebuie proiectate nu ca simple replici digitale ale vechilor structuri corporatiste, ci ca spații de rezistență și de democratizare a tehnologiei.

Numai prin transformarea infrastructurilor digitale din instrumente de extracție a rentei în bunuri comune, coordonate transparent, putem spera ca acceleraționismul cognitiv să servească emancipării umane, și nu aservirii sale algoritmice.

La început a fost Cuvântul. Apoi au venit Creația, gândul, viziunea și acele teritorii fertile ale imaginației care, de la Thomas Morus încoace, au hrănit atât literatura utopică, cât și marile revoluții ale cunoașterii.

Între credință și știință nu există o contradicție necesară, ci o continuitate a căutării adevărului. În marea arhitectură a existenței, Dumnezeu este și Creatorul lui Darwin, iar evoluția nu anulează creația, ci îi poate reprezenta unul dintre limbajele prin care aceasta se manifestă.

Rămâne însă întrebarea esențială a secolului nostru: această accelerare cognitivă, care reconfigurează instituțiile, economia și însăși condiția umană, reprezintă expresia unei evoluții conștiente a spiritului sau doar desfășurarea inevitabilă a timpului?

Cu alte cuvinte, societatea cuantică a viitorului va fi opera propriei noastre emancipări sau doar ecoul unui algoritm temporal în care am încetat să mai fim creatori, devenind simple variabile?

Iar dacă răspunsul depinde de noi, atunci adevărata miză nu este viteza cu care avansăm, ci înțelepciunea cu care alegem direcția.

Provocarea fundamentală nu este, așadar, dacă societatea cuantică va exista, ci dacă vom fi suficient de înțelepți pentru a da sens schimbării pe care timpul o aduce.

[1] https://www.cambridge.org/core/books/quantum-mind-and-social-science/3D5DB273B648D0A23B49C1C4ABA5CF7A

[2] https://mudancatecnologicaedinamicacapitalista.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/02/platform-capitalism.pdf

[3] https://www.scribd.com/document/492474932/Yann-Moulier-Boutang-Cognitive-Capitalism-Polity-2011

[4] http://pinguet.free.fr/srnicek15.pdf

[5] https://books.google.al/books?id=rORuxPh_IG4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

[6] https://www.amazon.com/Capitals-Grave-Neofeudalism-Class-Struggle/dp/1804295191

[7] https://www.ynharari.com/book/homo-deus/