Zelenski anunță o operațiune de 40 de zile pentru a crește presiunea asupra Rusiei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că a aprobat o operațiune de 40 de zile a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), menită să intensifice presiunea asupra Rusiei și să o determine să înceteze războiul împotriva Kievului.

„Am aprobat desfășurarea de către Serviciu a unei operațiuni de 40 de zile menite să exercite presiune asupra statului agresor, cu scopul de a-l determina să pună capăt războiului”, a transmis Zelenski într-un mesaj publicat pe Telegram, notează Reuters.

Anunțul a fost făcut după o consultare cu conducerea SBU privind atacurile desfășurate împotriva unor obiective rusești. În ultimele luni, Ucraina a lansat numeroase atacuri cu rachete cu rază medie și lungă de acțiune asupra unor ținte din Rusia și din teritoriile ocupate de forțele ruse, vizând în special infrastructura și industria petrolieră.

Liderul ucrainean a afirmat că SBU a obținut în ultimele luni unele dintre cele mai bune rezultate în apărarea pozițiilor ucrainene de pe front, datorită utilizării unor tipuri variate de drone în operațiunile militare.