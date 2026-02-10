Zegrean, despre intrarea în concediu paternal a unui judecător al CCR: „Foarte interesant. Aproape sigur vom vedea altă amânare”

Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale, a declarat marți, la Antena 3, că ședința CCR programată pentru miercuri are mari șanse să fie din nou amânată, după ce judecătorul Gheorghe Stan, parte din completul care a început dezbaterile privind legea pensiilor speciale, a plecat în concediu parental.

Potrivit unor surse din interiorul CCR, Gheorghe Stan – unul dintre magistrații care se opun reformei pensiilor magistraților și care, la finalul anului trecut, a părăsit sala pentru a bloca luarea unei decizii - a intrat acum în concediu paternal.

„Asta e foarte interesant", a exclamat Zegrean.

„E o problemă acolo”

Fostul președinte al Curții Constituționale a adăugat:

„Dar e o problemă acolo. Aproape sigur vom vedea altă amânare pentru că ei (judecătorii CCR – n.r.) au început dezbaterile asupra legii, și el făcea parte din complet, la ultima amânare era în complet”.

Augustin Zegrean a explicat că, dacă un judecător a participat la începutul dezbaterilor, CCR nu poate continua cu altcineva în locul lui, subliniind că, indiferent de tensiunile din jurul Curții, regulile procedurale sunt clare: completul care începe o dezbatere trebuie să fie același până la pronunțare. Iar absența unui judecător poate bloca, din nou, o decizie așteptată de luni de zile.

Amintim că marți, 10 februarie, Curtea de Apel București judecă contestația depusă de avocata AUR Silvia Uscov, care cere suspendarea și anularea decretului prin care președintele Nicușor Dan l-a numit pe Dacian Dragoș judecător la CCR.

O eventuală suspendare ar avea efect imediat, ceea ce ar însemna că Dragoș nu ar putea participa la ședințele Curții până la soluționarea recursului. În schimb, o decizie de anulare pe fond nu produce efecte imediate, deoarece poate fi atacată în termen de 15 zile.

Surse din CCR susțin că, în prezent, o majoritate strânsă de 5 la 4 ar fi în favoarea legii pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, iar printre cei cinci judecători favorabili s-ar afla și Dacian Dragoș.



