O ţară întreagă stă la cheremul celor patru judecători CCR propuşi de PSD

Cei patru judecători CCR propuşi de PSD, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, au reuşit să blocheze funcţionarea unei instituţii principale a statului român, CCR, dar şi funcţionarea statului. Decizia CCR referitoare la pensiile magistraţilor a fost amânată pentru 16 ianuarie.

Nu se poate adopta un buget pentru 2026, pierdem banii europeni-cel puţin 230 milioane euro, scade ratingul de ţară şi ne împrumutăm mai scump, se menţine nedreptatea şi inechitatea salarizării şi pensionarii magistraţilor comparativ cu alţi salariaţi bugetari. Pentru ca aşa vor patru cetăţeni români.

Slăbiciune şi lipsa de organizare eficientă a statului român

Profesorul Valerius M. Ciucă, cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, a declarat că boicotul judecătorilor CCR este „echivalent cu autodemisia”: „Dacă, în deliberare, un judecător nu se prezintă, el este considerat demis automat. Deliberările amânate cer redeschidere de dezbateri obligatorii. Procesul nu este un izvor de misterii, ci un dialog juridic legitim.”

Nu este admisibil ca statul român să stea în voinţa a patru persoane, fie ele şi judecători la CCR. Este necesară o urgentă schimbare a legislaţiei, astfel încât aşa ceva să nu se mai întâmple.

Preşedinta CCR, Simina Tănăsescu, a explicat că cererea celor patru judecători, legată de un studiu de impact privind aplicarea legii aflate în discuţie nu este criteriu de constituţionalitate pentru legea aflată în studiul CCR, ceea ce denotă neseriozitatea celor patru judecători. Şi faptul că tot ce-au vrut este ca legea să nu se aplice de la 1 ianuarie 2026 şi, eventual, să fie declarată neconstituţională la un termen ulterior.

Tot scandalul vine după ridicarea cortinei în spatele căreia magistraţii derulau „afaceri” descrise larg în presă de documentarul Recorder şi multe, foarte multe articole şi luări de poziţiei în media. Veniturile, pensiile şi vârsta de pensionare erau privilegii din partea statului, promovate de politicieni care realizaseră un troc cu magistraţii: vă dăm tot ce ne cereţi, iar voi ne lăsaţi să furăm din bugetul de stat.

Totul pleacă de la obiectivul PSD de a scăpa de Bolojan din fruntea guvernului. Pentru că nu le dă atenţia cuvenită, ignoră solicitările lor din şedinţele Coaliţiei. Cerinţa de demitere a ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a fost tratată cu un refuz categoric de către premierul Bolojan. Şi alte solicitări au fost tratate cu indiferenţă şi ignorare.

PSD nu vrea un premier de la PSD, acum în perioada de criza fiscal-bugetară, când trebuie redus deficitul bugetar. Vrea un alt premier de la PNL, dar din gaşca USL, cu care PSD s-a înţeles foarte bine. Şi mai vrea vrea să-şi păstreze clientela politică în funcţii de conducere din eşaloane inferioare, şi tocmai asta riscă cu Bolojan: să-şi vadă oamenii daţi afară.

Este un moment al adevărului pentru clasa politică versus casta magistraţilor

Preşedintele Nicușor Dan a început deja o documentare amplă asupra ce se întâmplă în Justiţie. Amânarea de astăzi a deciziei CCR vine ca bomboana pe coliva Justiţiei, confirmă ceea ce mulţi ştiam dar nu putem face nimic.

E o împrejurarea bună că la cârma ţării se află doi oameni, Nicușor Dan şi Ilie Bolojan, care nu se lasă intimidaţi de manevrele celor patru judecători propuşi de PSD.

Manevra celor patru de a-l vedea pe Bolojan demisionând, fapt care s-ar fi întâmplat, probabil, dacă legea pensiilor magistraţilor ar fi fost respinsă, a fost blocată. Din fericire, Mihaela Ciochină, judecător CCR propusă de Iohannis, a schimbat tabăra şi ar fi votat pentru validarea legii în discuţie, dacă ar fi existat cvorum de şedinţă. Aşa că a rămas pentru tabăra Savonea din casta magistraţilor doar amânarea la nesfârşit a adoptării legii, prin lipsa cvorumului necesar la dezbaterea şedinţelor CCR, 6 judecători din 9.

Ce ne garantează că pe 16 ianuarie, când a fost amânată sedinta CCR, va exista un cvorum de şedinţă? Nimeni şi nimic. De asta este necesară o iniţiativă legislativă urgentă, adoptată în sesiunea specială a parlamentului, pentru ca o astfel de blocare a principalei instituţii a statului, CCR, să nu mai fie posibilă.

Este necesară şi presiunea străzii, pentru ca judecătorii CCR să nu creadă că pot bloca o societate întreagă pentru interesele lor de grup sau de partid. Sper ca după Anul Nou, dacă nu chiar mai curând, să reînceapă manifestaţiile de stradă, pentru că populaţia, cetăţenii României, nu sunt prizonierii a patru judecători care, probabil, îndeplinesc ordinele venite de la cei care i-au numit, şefii PSD.

Mă aştept de la conducerea actuală a țării, preşedintele Nicușor Dan şi premierul Ilie Bolojan să rezolve urgent acest blocaj inadmisibil în funcţionarea statului român: patru judecători de la CCR au luat prizonieri cetăţenii unei ţări întregi!