Vizita delegației Congresului SUA în România, anulată în ultimul moment. Era programată și o întâlnire cu Ilie Bolojan

Vizita în România a delegației Congresului Statelor Unite ale Americii, programată pentru astăzi, a fost anulată din motive obiective. În cadrul deplasării era prevăzută și o întâlnire cu prim-ministrul interimar Ilie Bolojan.

Guvernul României Foto: gov.ro

„Vizita în România a delegației Congresului SUA, în cadrul căreia era programată și o întâlnire cu prim-ministrul, nu va mai avea loc astăzi, din motive obiective”, se arată în anunțul oficial al Guvernului.

Autoritățile au precizat că vor reveni cu informații privind reprogramarea vizitei.

Până în acest moment, nu au fost oferite detalii suplimentare cu privire la motivele anulării.