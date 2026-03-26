Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Victor Micula, condamnat la închisoare cu suspendare în dosarul accesării ilegale a bazelor de date MAI

Milionarul Victor Micula a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare și 120 de zile muncă în folosul comunității la Primăria Oradea sau la Mănăstirea Sfintei Cruci din județul Bihor. Sentința definitivă a fost pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia.

Victor Micula FOTO: Instagram/Victor Micula
Victor Micula FOTO: Instagram/Victor Micula

În cazul lui Victor Micula, instanța a redus una dintre pedepsele primite pentru acces ilegal la un sistem informatic, de la 2 ani la 1 an și 9 luni de închisoare. După recalcularea tuturor pedepselor, inclusiv a unei condamnări anterioare, judecătorii au stabilit o pedeapsă finală de 3 ani de închisoare, dar au decis suspendarea executării sub supraveghere pe o durată de 4 ani, astfel că nu va merge la închisoare dacă respectă obligațiile impuse de instanță, scrie Bihoreanul.

Pe durata celor 4 ani de supraveghere, Victor Micula va trebui să se prezinte la Serviciul de Probațiune Bihor, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă, să participe la două programe de reintegrare socială și să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Doi polițiști achitați definitiv

Cea mai importantă modificare este că doi dintre polițiști, Claudiu Rengle și Alin Claudiu Zancă, condamnați inițial la câte 3 ani de închisoare cu executare, au fost achitați definitiv pentru acuzația de abuz în serviciu.

Nici o a treia polițistă, Camelia Maria Erdei, nu va sta după gratii. Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei de 2 ani și 8 luni de închisoare încasate la Tribunalul Bihor, dându-i un termen de supraveghere de 3 ani. În acest răstimp, ea va trebui să urmeze un program de reintegrare socială și să efectueze 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Decizia pronunțată joi este definitivă.

Un dosar cu acuzații grave

Este vorba despre dosarul în care Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor l-a trimis în instanță pe Victor Micula pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi două fapte de acces ilegal la un sistem informatic, dosar în care au fost trimişi în judecată și patru poliţişti, toţi agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea: Ovidiu Vaida, Claudiu Rengle, Camelia Erdei şi Alin Claudiu Zanca.

Ancheta, care a început ca urmare a unei sesizări din oficiu a poliţiştilor DGA Bihor, a arătat modul în care cei patru poliţişti au devenit părtaşi la faptele de care a fost acuzat Victor Micula.

Polițista Camelia Erdei a fost acuzată că i-a dat informaţii, dar şi că l-a lăsat să acceseze personal baza de date a MAI, în timp ce Alin Zanca şi Claudiu Rengle (pensionat între timp) au fost acuzaţi că au abuzat de funcţii şi l-au scutit de o amendă, atunci când a intrat cu bolidul pe o stradă pietonală din Oradea, punându-i în pericol pe trecători.

Victoraș, „mascat” și îmbrăcat în polițist,

Ovidiu Vaida a fost acuzat că în noaptea de 16/17 noiembrie 2018 l-a luat pe Victoraş  într-o acţiune de prindere în flagrant a unui interlop, Alin Mărginean, bănuit că s-a urcat drogat la volan. Pontul fusese dat chiar de Micula, care l-a abordat pe Vaida în timp ce acesta patrula în centrul munucipiului, împreună cu doi poliţişti locali.

Ancheta, care a început ca urmare a unei sesizări din oficiu a poliţiştilor DGA Bihor, a arătat modul în care cei patru poliţişti au devenit părtaşi la faptele de care a fost acuzat Victor Micula.

Agentul l-a invitat lângă el în autospeciala Poliţiei, cerându-le poliţiştilor locali să stea pe bancheta din spate, apoi a pornit în urmărirea lui Mărginean, pe care l-au găsit pe strada Avram Iancu.

Ovidiu Vaida i-a dat lui Micula geaca de poliţist şi o cagulă şi, de faţă cu un echipaj de mascaţi, l-a lăsat să percheziţioneze un pasager din maşina interlopului, să-i caute acestuia în portbagaj, să-i însoţească la Medicina Legală, pentru recoltarea de probe biologice, iar apoi şi în sediul Poliţiei, unde, fiul magnatului Viorel Micula a asistat şi la întocmirea actelor, dar şi la audieri, proceduri supuse unor reglementări stricte, scrie eBihoreanul.

  În cazul lui Ovidiu Vaida, care a fost acuzat de complicitate la uzurpare de calităţi oficiale cu privire la episodul cu Micula echipat în polițist, procesul a fost disjuns și atât el, cât şi Victor Micula, care era inculpat pentru uzurpare de calităţi oficiale, au scăpat de acuzaţii, după ce Tribunalul Bihor a dispus, în 2024, încetarea procesului, pe motiv de prescripţie.  

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump susține că oficialii de la Teheran au vrut să-l numească lider suprem al Iranului în locul lui Khamenei
digi24.ro
image
Copilul rămas orfan după accidentul terifiant din Neamț este în stare gravă. Șoferul nevinovat a murit de ziua lui de naștere
stirileprotv.ro
image
Produsul de lux la mare reducere în LIDL, începând de azi. Costă doar 42.99 lei
gandul.ro
image
Disponibilizări la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță reduceri de 30% din posturi și comasări ale instituțiilor culturale
mediafax.ro
image
Turcia – România, primul „11” al lui Mircea Lucescu! Fanatik a anunțat în exclusivitate echipa încă din dimineața meciului
fanatik.ro
image
Comandantul iranian care controla Strâmtoarea Ormuz, ucis într-o operațiune israeliană
libertatea.ro
image
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
observatornews.ro
image
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
cancan.ro
image
Ministrul muncii anunță creșteri de pensie de 1.000 lei și eliminarea CASS. „Voi demisiona”. Când se întâmplă?
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu blocul din Rahova afectat de explozie. Motivul pentru care nu a fost consolidat sau demolat, explicat de Ciprian Ciucu
playtech.ro
image
Ce mănâncă fotbaliștii naționalei României înainte de meciul cu Turcia. Preparatele sunt gătite de un celebru chef român
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Ciprian Ciucu, ”șocat” la TREI luni de la preluarea mandatului. Primarul Capitalei: ”De unde iau banii aceștia?”
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Cine sunt cei patru tineri care au murit în accidentul grav din Neamț. Cum s-a produs tragedia, de fapt
romaniatv.net
image
Singurul muzeu din România unde nu ai voie să faci fotografii de frica spiritelor! Aici au avut loc mai multe întâmplări ciudate
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM a trecut prin clipe de coșmar. Vorbește în premieră de relația toxică în care a trăit. Ce i-a putut face iubitul agresiv: „Mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
click.ro
image
Cum arată locuința în care s-a mutat Andreea Popescu, după divorț: „Anastasia a văzut pentru prima oară noul apartament”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Instagram jpg
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect

OK! Magazine

image
William se îndepărtează periculos de mult de Kate. Ce provoacă tensiuni regretabile în mariajul lor

Click! Pentru femei

image
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?

Click! Sănătate

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!