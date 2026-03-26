Victor Micula, condamnat la închisoare cu suspendare în dosarul accesării ilegale a bazelor de date MAI

Milionarul Victor Micula a fost condamnat definitiv la 3 ani de închisoare cu suspendare și 120 de zile muncă în folosul comunității la Primăria Oradea sau la Mănăstirea Sfintei Cruci din județul Bihor. Sentința definitivă a fost pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia.

În cazul lui Victor Micula, instanța a redus una dintre pedepsele primite pentru acces ilegal la un sistem informatic, de la 2 ani la 1 an și 9 luni de închisoare. După recalcularea tuturor pedepselor, inclusiv a unei condamnări anterioare, judecătorii au stabilit o pedeapsă finală de 3 ani de închisoare, dar au decis suspendarea executării sub supraveghere pe o durată de 4 ani, astfel că nu va merge la închisoare dacă respectă obligațiile impuse de instanță, scrie Bihoreanul.

Pe durata celor 4 ani de supraveghere, Victor Micula va trebui să se prezinte la Serviciul de Probațiune Bihor, să anunțe orice schimbare de domiciliu sau loc de muncă, să participe la două programe de reintegrare socială și să presteze 120 de zile de muncă în folosul comunității.

Doi polițiști achitați definitiv

Cea mai importantă modificare este că doi dintre polițiști, Claudiu Rengle și Alin Claudiu Zancă, condamnați inițial la câte 3 ani de închisoare cu executare, au fost achitați definitiv pentru acuzația de abuz în serviciu.

Nici o a treia polițistă, Camelia Maria Erdei, nu va sta după gratii. Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei de 2 ani și 8 luni de închisoare încasate la Tribunalul Bihor, dându-i un termen de supraveghere de 3 ani. În acest răstimp, ea va trebui să urmeze un program de reintegrare socială și să efectueze 90 de zile de muncă în folosul comunității.

Decizia pronunțată joi este definitivă.

Un dosar cu acuzații grave

Este vorba despre dosarul în care Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor l-a trimis în instanță pe Victor Micula pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi două fapte de acces ilegal la un sistem informatic, dosar în care au fost trimişi în judecată și patru poliţişti, toţi agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea: Ovidiu Vaida, Claudiu Rengle, Camelia Erdei şi Alin Claudiu Zanca.

Ancheta, care a început ca urmare a unei sesizări din oficiu a poliţiştilor DGA Bihor, a arătat modul în care cei patru poliţişti au devenit părtaşi la faptele de care a fost acuzat Victor Micula.

Polițista Camelia Erdei a fost acuzată că i-a dat informaţii, dar şi că l-a lăsat să acceseze personal baza de date a MAI, în timp ce Alin Zanca şi Claudiu Rengle (pensionat între timp) au fost acuzaţi că au abuzat de funcţii şi l-au scutit de o amendă, atunci când a intrat cu bolidul pe o stradă pietonală din Oradea, punându-i în pericol pe trecători.

Victoraș, „mascat” și îmbrăcat în polițist,

Ovidiu Vaida a fost acuzat că în noaptea de 16/17 noiembrie 2018 l-a luat pe Victoraş într-o acţiune de prindere în flagrant a unui interlop, Alin Mărginean, bănuit că s-a urcat drogat la volan. Pontul fusese dat chiar de Micula, care l-a abordat pe Vaida în timp ce acesta patrula în centrul munucipiului, împreună cu doi poliţişti locali.

Agentul l-a invitat lângă el în autospeciala Poliţiei, cerându-le poliţiştilor locali să stea pe bancheta din spate, apoi a pornit în urmărirea lui Mărginean, pe care l-au găsit pe strada Avram Iancu.

Ovidiu Vaida i-a dat lui Micula geaca de poliţist şi o cagulă şi, de faţă cu un echipaj de mascaţi, l-a lăsat să percheziţioneze un pasager din maşina interlopului, să-i caute acestuia în portbagaj, să-i însoţească la Medicina Legală, pentru recoltarea de probe biologice, iar apoi şi în sediul Poliţiei, unde, fiul magnatului Viorel Micula a asistat şi la întocmirea actelor, dar şi la audieri, proceduri supuse unor reglementări stricte, scrie eBihoreanul.

În cazul lui Ovidiu Vaida, care a fost acuzat de complicitate la uzurpare de calităţi oficiale cu privire la episodul cu Micula echipat în polițist, procesul a fost disjuns și atât el, cât şi Victor Micula, care era inculpat pentru uzurpare de calităţi oficiale, au scăpat de acuzaţii, după ce Tribunalul Bihor a dispus, în 2024, încetarea procesului, pe motiv de prescripţie.