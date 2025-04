Victor Micula trebuie să mergă la muncă în folosul comunității. Judecătorii au refuzat cererea lui de a fi scutit

Judecătoria Oradea a respins cererea de scutire a lui Victor Micula de la prestarea celor 90 de zile în folosul comunității, după ce milionarul a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru incidentul în care a tras cu o armă de asalt pe un pod din Oradea.

Verdictul a fost pronunţat, luni, 14 aprilie, în procesul declanşat de Serviciul de probaţiune Bihor pentru anularea obligaţiei instituite în cazul lui Micula junior de judecătorii Curţii de Apel Oradea, care l-au condamnat definitiv în mai 2024, la 1 an și 3 luni cu suspendare, plus 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității - la Primăria Oradea sau la Mănăstirea Sfintei Cruci - în dosarul în care a fost acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, potrivit ebihoreanul.ro.

Acuzaţiile vizau, pe de o parte, incidentul din 2019, când Victor Micula a tras cu o armă de asalt pe un pod din Oradea, armă care, după cum au aflat ulterior procurorii, era o pușcă letală semiautomată, iar pe de altă parte, faptul că, după respectivul episod, acesta a continuat să încalce legea, în perioada 30 aprilie - 29 mai 2019 cumpărând 10 arme și sute de cartușe, în valoare de 40.000 euro, prin intermediul șoferului său, Sergiu Gabriel Hava, care deținea permis de port-armă.

Acuzații de fals în documente

Pe 14 ianuarie 2025, Serviciul de Probațiune Bihor a trimis Judecătoriei Oradea o sesizare prin care cerea scutirea totală a afaceristului de obligația de a presta muncă în folosul comunității, invocând o serie de documente medicale.

Legea 253/2013 permite această măsură doar în cazul unei inaptitudini reale și dovedite, de obicei asociată cu afecțiuni grave sau cu riscuri pentru sănătatea celor din jur.

Milionarul a postat în ultimele luni mai multe filmări în care apărea pilotând un elicopter, participând la campanii de imagine ale AUR și organizând concursuri în care împărțea mii de euro.

Toate acestea au atras atenția autorităților. Parchetul Bihor a deschis o anchetă penală, cercetând posibile fapte de uz de fals și instigare la abuz în serviciu. Surse judiciare susțin că ancheta, aflată în lucru la DGA Bihor, vizează atât documentele medicale prezentate, cât și modul în care consilierii de probațiune au decis - fără vreo verificare - că Micula ar fi inapt. Până acum, investigația nu a fost finalizată.

Verdictul judecătoriei Oradea

Între timp, Judecătoria Oradea a dat verdictul în cazul sesizării transmise de Serviciul de Probaţiune Bihor, susţinută şi de avocatul milionarului.

„Respinge sesizarea formulată de Serviciul de Probaţiune Bihor cu privire la intimatul Micula Victor privind constatarea incapacitării de a munci, respectiv de a executa obligaţia de a presta munca neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile impusă condamnatului Micula Victor prin sentinţa penală”, se arată în decizie.

În motivarea sentinței - consultată de BIHOREANUL - instanța demontează, bucată cu bucată, apărarea construită de avocaţii milionarului pe baza unei colecții de documente medicale contradictorii, incomplete și neverificate.

„Actele depuse sunt doar în copie, fără certificare pentru conformitate, iar originalele lipsesc cu desăvârșire”, a remarcat judecătorul. Mai mult, o parte dintre documente erau traduse, însă fără să fie prezentate și versiunile originale în limba italiană, iar multe mențiuni din acte erau acoperite cu pixul sau markerul - un detaliu care a stârnit nedumerirea instanței.

Judecătorul a remarcat că cererea de scutire s-a bazat pe o traducere a unei fișe eliberate de un medic de medicina muncii, în care se menționa că Victor Micula este „INAPT” pentru muncă. Însă același document indica și data următorului control medical - decembrie 2025 - ceea ce, potrivit instanței, „indică o inaptitudine temporară, nu permanentă”. În plus, fișa nu era semnată pentru conformitate și nu fusese prezentată în original, astfel încât nu putea fi verificată.

Instanța a reținut că „nu există o incapacitate permanentă de muncă”, iar cererea de a-l scuti complet pe Micula de obligație este „nejustificată”.

Hotărârea Judecătoriei Oradea nu este definitivă, putând fi atacată cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Oradea.