Vasile Bănescu reclamă că a fost sunat de mai multe ori de Florentin Pandele. „Nu am ce să vorbesc”

Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR) Vasile Bănescu a preciza că intenția primarului de a vorbi cu el a avut loc în contextul cazului vârstnicilor torturaţi în azile.

De o săptămână, există un conflict între purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, pe de o parte și Florentin Pandele, primarul din Voluntari, precum și soția acestuia, Gabriela Firea, ministrul Familiei.

Bănescu a declarat într-un interviu care va fi difuzat de postul Digi24 că primarul din Voluntari l-a sunat de mai multe ori după mesajele postate pe Facebook.

Acesta nu a răspuns la telefon, dar a primit în schimb mesaje și fotografii

„Am primit niște apeluri, chiar după ce am postat prima mea reacție pe Facebook, de la un număr necunoscut. Nu răspund în general la numere necunoscute, dar atunci nici n-am putut. Și am găsit ulterior un mesaj de la acest număr pe WhatsApp în care mi se spunea că e vorba de domnul Pandele, care a încercat să mă sune. N-am vorbit la telefon. Eu nu l-am sunat înapoi, pentru că nu am ce să vorbesc și am trimis un mesaj în care am spus că textul meu vizează, din punct de vedere creștin, atrocități consumate concret în niște azile de bătrâni pe care le-am văzut la TV. Și am luat atitudine. Și am denunțat răul care se consumă prin intermediul unor persoane. Nu e treaba mea să identific aceste persoane. Acesta a fost mesajul pe care l-am trimis. Și cred că mi s-a trimis o imagine cu un televizor pe care rula Digi24 și unde era titlul: BOR atacă dur, nu mai știu, dacă familia sau pe altcineva”. „Reacțiile mele au fost animate de un impuls personal. Eu nu îl pot deranja pe Părintele Patriarh cvasipermanent”, susține Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române.

Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a postat luni un mesaj pe pagina de Facebook prin care îl atacă pe purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu.

Într-o postare intitulată ”Fiecare fariseu pe limba lui piere”, Florentin Pandele afirmă pe pagina sa de socializare:

”Purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, acest individ care se crede o „instituţie independentă”, sau mai bine zis „dependentă de altă instituţie”, şi-a descoperit de câteva zile şi vocaţia de instanţă morală, de la înălţimea căreia, înveşmântat în straie #rezist, dă sentinţe în societate pe seama dramelor unor bătrâni chinuiţi de nişte netrebnici!”.

Acesta continuă spunând că, la prima vedere, ai putea zice că ”s-a trezit cetăţeanul vigilent şi revoltat din el, care săracul nu mai are somn de câteva zile din cauza nenorocirilor prezentate de întreaga presă scrisă, vorbită şi vizualizată din România”.