Miercuri, 4 Martie 2026
Ultimele știri

Analiză Jocurile de noroc, interzise la Zărnești. Experții cer extinderea modelului la nivel național

Analize Adevărul
Publicat:

Consilierii locali din Zărnești au adoptat, la propunerea primarului, o hotărâre prin care interzic jocurile de noroc în localitate. Toate orașele și comunele din România au această posibilitate, după ce în noul pachet legislativ privind reforma administrației publice a fost introdusă o prevedere în acest sens. Psihologul Mihai Copăceanu, specializat în dependențe, laudă inițiativa edilului din Zărnești și speră că modelul va fi urmat și de alte primării. Cu toate acestea, este sceptic când vine vorba de orașele mari. 

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Mihai Copăceanu: ,,Dependentul are nevoie de sprijin din partea statului"

Ordonanța de urgență a Guvernului din februarie permite autorităților locale să decidă, prin hotărâre, dacă permit sau interzic organizarea și exploatarea jocurilor de noroc pe raza orașelor și comunelor pe care le administrează. Decizia poate viza toate jocurile de noroc sau anumite categorii.

Psihologul Mihai Copăceanu a observat de-a lungul anilor efectele dramatice pe care le produce dependența de jocurile de noroc: de la ruperea familiei și sărăcie până la suicid. Și se bucură că autoritățile au acum acest instrument la îndemână, de care speră să profite pentru a schimba destine. 

,,Este una dintre cele mai importante măsuri de protecție a cetățenilor și recomand liderilor locali dacă nu sunt realmente convinși de efectul general al acestei măsuri să se consulte public cu specialiști în psihiatrie, psihologie, asistență socială, cu medici și psihologi care tratează cu dificultate dependența și mai ales cu jucători ajunși la disperare și cu familiile lor. Intâlnirile cu cei implicați în mod direct sunt necesare acum. În dependență nu mai vorbim de libertate, de voință, ci de o afectare a creierului, de o suferință, de boală, iar dependentul are nevoie de sprijinul din partea statului", subliniază psihologul. 

Consecințele care pot fi evitate prin interzicere

Mihai Copăceanu recomandă tuturor autorităților locale să urmeze exemplul administrației publice din Zărnești. 

,,Reprezintă un exemplu remarcabil pentru toți ceilalți lideri locali prin faptul că au adoptat atat de prompt această măsură care va avea impact asupra cetățenilor, chiar dacă localitatea are aproximativ 20.000 de locuitori. Disponibilitatea și accesul facil la jocurile de noroc reprezintă un factor de risc pentru creșterea utilizării lor și pentru instalarea dependenței", spune psihologul.

În continuare, acesta explică: 

,,Orice primar care propune și orice consilier local care votează interzicerea jocurilor de noroc, prin această hotărâre vor reduce mult suferința cauzată de jocurile de noroc și aici mă refer atât la aspectele financiare ale familiei celui care joacă dar și la aspectele psihologice, sociale și profesionale. Jocurile de noroc creează dependență la fel de gravă ca drogurile, sănătatea, siguranța și viața jucătorului și a familiei sunt afectate, aici mă refer la soție, copii, părinți, la stabilitatea economică, la afectarea locului de muncă, la riscul crescut de depresie și suicid". 

Cu toate acestea, nu crede că orașele mari se vor grăbi să interzică sălile de jocuri de noroc: 

,,Sunt convins că în marile orașe această măsură nu va fi adoptată, spre exemplu București".

Psihologul specializat în dependențe exclude argumentul potrivit căruia jocurile de noroc pot aduce sume importante la bugetul local.

,,Jocurile de noroc nu aduc niciun beneficiu societății și nici individului, iar dependența nu are niciun preț. Faptul că unele persoane vorbesc de argumentul impozitării, nu reprezintă o justificare în comparație cu costurile multiple și complexe la nivel personal, familial și al societății per ansamblu. Este un fals argument", spune Mihai Copăceanu. 

Ce se întâmplă în alte țări

În rândul statelor europene, doar Vaticanul interzice total jocurile de noroc. În Islanda nu există deloc cazinouri comerciale, ci este permisă doar loteria. În timp ce în Norvegia cazinourile tradiționale sunt interzise, iar jocurile sunt posibile doar online prin operatorul de stat. Reglementări stricte sunt și în Finlanda și Polonia. 

