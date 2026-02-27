România preia conducerea Iniţiativei Central Europene. Oana Ţoiu: „ICE este acasă pentru 160 de milioane de cetăţeni”

România a lansat oficial, la Bucureşti, mandatul de Preşedinţie-în-Exerciţiu a Iniţiativei Central Europene pentru anul 2026. Evenimentul a fost marcat de prima reuniune a Comitetului Coordonatorilor Naţionali, deschisă de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

La întâlnire au participat Secretarul General al Iniţiativei, Franco Dal Mas, precum şi coordonatorii naţionali din toate cele 16 state membre, reconfirmând rolul Iniţiativa Central Europeană ca platformă de dialog strategic şi cooperare regională, se arată într-un comunicat al Ministerul Afacerilor Externe.

În deschiderea oficială, Oana Ţoiu şi Franco Dal Mas au prezentat priorităţile României pentru mandatul din 2026. Acestea vizează consolidarea rolului ICE ca punte între statele membre ale Uniunii Europene şi ţările candidate, dezvoltarea conectivităţii şi a parteneriatelor economice transfrontaliere, combaterea dezinformării şi a manipulării informaţionale, sprijinirea autorităţilor locale şi implicarea tinerilor în proiecte regionale.

„România consideră integrarea Balcanilor de Vest, a Ucrainei şi a Republicii Moldova nu doar ca pe un exerciţiu tehnic, ci ca pe o nevoie strategică a regiunii. Extinderea este o investiţie geopolitică vitală, care consolidează poziţia globală a UE, oferind în acelaşi timp ţărilor candidate puterea de a-şi moderniza economiile, de a-şi spori prosperitatea şi de a-şi construi rezistenţa la şocurile externe. ICE este acasă pentru 160 de milioane de cetăţeni, iar forţa cooperării noastre regionale constă în capacitatea autorităţilor locale, a comunităţilor şi a cetăţenilor de a se conecta. PIB-ul nostru combinat este de aproximativ 5 mii de miliarde de euro, ceea ce arată un potenţial semnificativ pentru un spaţiu economic mai dinamic”, a declarat ministrul de Externe, potrivit Agerpres.

La rândul său, Franco Dal Mas a subliniat importanţa continuării parcursului european, cu accent pe Balcanii de Vest, şi a menţinerii sprijinului pentru Ucraina. „Extinderea rămâne o prioritate strategică pentru regiunea noastră şi pentru Europa în ansamblu”, a spus oficialul ICE.

Sprijin reafirmat pentru Ucraina şi Republica Moldova

Un punct central al reuniunii a fost comemorarea a patru ani de la declanşarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucraina. Coordonatorii naţionali au reiterat sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei şi pentru rezilienţa democratică a Republica Moldova, ambele afectate de consecinţele conflictului şi de ameninţările hibride.

Totodată, au fost stabiliţi paşii pentru principalele evenimente ale anului 2026, inclusiv aniversarea a 30 de ani a Secretariatului ICE şi pregătirea conferinţei de nivel înalt de la Trieste, programată pentru 17 martie 2026.

Ziua de lucru s-a încheiat cu o dezbatere informală despre protejarea spaţiului informaţional împotriva manipulării externe. Experţi ai Serviciul European de Acţiune Externă şi ai autorităţilor române, respectiv ANCOM şi CNA, au analizat soluţii pentru întărirea rezilienţei societale în Balcanii de Vest şi Vecinătatea Estică.

România, la conducerea ICE în 2026

Pe parcursul anului 2026, România va exercita Preşedinţia Iniţiativei Central Europene, având ca misiune principală susţinerea parcursului european al statelor din regiune, inclusiv prin transfer de expertiză şi întărirea capacităţii instituţionale, precum şi promovarea dezvoltării durabile.

ICE este cel mai extins forum de cooperare regională din Europa Centrală şi de Sud-Est, reunind nouă state membre ale Uniunii Europene şi şapte state candidate. Comitetul Coordonatorilor Naţionali este organismul responsabil de implementarea iniţiativelor şi programelor organizaţiei şi de pregătirea deciziilor politice la nivel înalt.