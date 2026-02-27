search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România preia conducerea Iniţiativei Central Europene. Oana Ţoiu: „ICE este acasă pentru 160 de milioane de cetăţeni”

0
0
Publicat:

România a lansat oficial, la Bucureşti, mandatul de Preşedinţie-în-Exerciţiu a Iniţiativei Central Europene pentru anul 2026. Evenimentul a fost marcat de prima reuniune a Comitetului Coordonatorilor Naţionali, deschisă de ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu.

România preia conducerea Iniţiativei Central Europene FOTO: X/ Oana Țoiu
România preia conducerea Iniţiativei Central Europene FOTO: X/ Oana Țoiu

La întâlnire au participat Secretarul General al Iniţiativei, Franco Dal Mas, precum şi coordonatorii naţionali din toate cele 16 state membre, reconfirmând rolul Iniţiativa Central Europeană ca platformă de dialog strategic şi cooperare regională, se arată într-un comunicat al Ministerul Afacerilor Externe.

În deschiderea oficială, Oana Ţoiu şi Franco Dal Mas au prezentat priorităţile României pentru mandatul din 2026. Acestea vizează consolidarea rolului ICE ca punte între statele membre ale Uniunii Europene şi ţările candidate, dezvoltarea conectivităţii şi a parteneriatelor economice transfrontaliere, combaterea dezinformării şi a manipulării informaţionale, sprijinirea autorităţilor locale şi implicarea tinerilor în proiecte regionale.

„România consideră integrarea Balcanilor de Vest, a Ucrainei şi a Republicii Moldova nu doar ca pe un exerciţiu tehnic, ci ca pe o nevoie strategică a regiunii. Extinderea este o investiţie geopolitică vitală, care consolidează poziţia globală a UE, oferind în acelaşi timp ţărilor candidate puterea de a-şi moderniza economiile, de a-şi spori prosperitatea şi de a-şi construi rezistenţa la şocurile externe. ICE este acasă pentru 160 de milioane de cetăţeni, iar forţa cooperării noastre regionale constă în capacitatea autorităţilor locale, a comunităţilor şi a cetăţenilor de a se conecta. PIB-ul nostru combinat este de aproximativ 5 mii de miliarde de euro, ceea ce arată un potenţial semnificativ pentru un spaţiu economic mai dinamic”, a declarat ministrul de Externe, potrivit Agerpres.

La rândul său, Franco Dal Mas a subliniat importanţa continuării parcursului european, cu accent pe Balcanii de Vest, şi a menţinerii sprijinului pentru Ucraina. „Extinderea rămâne o prioritate strategică pentru regiunea noastră şi pentru Europa în ansamblu”, a spus oficialul ICE.

Sprijin reafirmat pentru Ucraina şi Republica Moldova

Un punct central al reuniunii a fost comemorarea a patru ani de la declanşarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucraina. Coordonatorii naţionali au reiterat sprijinul pentru suveranitatea Ucrainei şi pentru rezilienţa democratică a Republica Moldova, ambele afectate de consecinţele conflictului şi de ameninţările hibride.

Totodată, au fost stabiliţi paşii pentru principalele evenimente ale anului 2026, inclusiv aniversarea a 30 de ani a Secretariatului ICE şi pregătirea conferinţei de nivel înalt de la Trieste, programată pentru 17 martie 2026.

Ziua de lucru s-a încheiat cu o dezbatere informală despre protejarea spaţiului informaţional împotriva manipulării externe. Experţi ai Serviciul European de Acţiune Externă şi ai autorităţilor române, respectiv ANCOM şi CNA, au analizat soluţii pentru întărirea rezilienţei societale în Balcanii de Vest şi Vecinătatea Estică.

România, la conducerea ICE în 2026

Pe parcursul anului 2026, România va exercita Preşedinţia Iniţiativei Central Europene, având ca misiune principală susţinerea parcursului european al statelor din regiune, inclusiv prin transfer de expertiză şi întărirea capacităţii instituţionale, precum şi promovarea dezvoltării durabile.

ICE este cel mai extins forum de cooperare regională din Europa Centrală şi de Sud-Est, reunind nouă state membre ale Uniunii Europene şi şapte state candidate. Comitetul Coordonatorilor Naţionali este organismul responsabil de implementarea iniţiativelor şi programelor organizaţiei şi de pregătirea deciziilor politice la nivel înalt.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
digi24.ro
image
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Impozit de INFARCT pentru un antreprenor din Cluj! Cât trebuie să plătească pentru o cabană în Munții Apuseni
gandul.ro
image
Racheta secretă rusă care a dinamitat acordul nuclear cu SUA
mediafax.ro
image
Bucureștiul și Ilfovul, „fabrica” de primării: 50 de sedii, mii de șefi și miliarde scurse pe chirii. Suma uriașă economisită cu o administrație unică
fanatik.ro
image
Chiar a influențat „Regele TikTok” al României alegerile prezidențiale din 2024? Povestea celor aproape un milion de dolari pentru promovarea lui Călin Georgescu
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Ce-a pățit în străinătate ”perla” vândută de Gigi Becali cu 6.000.000 de euro! Mai are contract până în 2027
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Doi pensionari au primit ajutor social timp de 10 ani, deși aveau economii de peste un milion de euro. În final, s-au autodenunțat
antena3.ro
image
Alimentul care costă 9 lei şi pentru care România plăteşte 137 de milioane de euro pe an
observatornews.ro
image
Daniela, o mămică de doar 37 de ani, a murit la 48 de ore după ce și-a sărbătorit ziua de naștere. Ce i-a adus sfârșitul
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie importantă legată de anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Centrala consumă brusc mai mult gaz? Care ar putea fi principalele cauze
playtech.ro
image
Câți bani a pierdut de la UEFA PAOK-ul lui Răzvan Lucescu după eliminarea din Europa League. E salariul românului pe un an
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Meci "nebun" în Europa: un puști i-a dat hattrick echipei de 247.000.000 de euro! Finalul, absolut dramatic
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Silviu Grigore anunță COD ROȘU în România, vremea SCAPĂ de sub control. Florinela Georgescu explică dezechilibrul termic
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Dan Bălan, reacții în val după concertul „Soundstalgic” din Chișinău. Fanii spun că artistul este „de nerecunoscut” și că „foarte mult a slăbit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Cele trei zodii care intră în cea mai bună perioadă din viața lor! Horoscopul karmic, mai pozitiv ca niciodată pentru acești nativi
click.ro
image
Oase, spaima concursurilor de supraviețuire. Cât a câștigat la „Power Couple” și la „Asia Express”. Blestemul banilor, ce a pățit acum 7 ani?
click.ro
Dani Oțil la podcastul Gând la gând cu Teo Trandafir captură de ecran (2) png
Ce afaceri are Dani Oțil, dincolo de cariera în televiziune? „Pot cumpăra multe lucruri în afară de timp"
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Regele Charles, implicat în scandalul fostului prinț Andrew! Au ieșit la iveală e-mailuri explozive ale unui denunțător din 2019

Click! Pentru femei

image
Soțul Selenei Gomez, considerat „dezgustător” și trimis să facă duș. Ipostaza șocantă în care a apărut

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic