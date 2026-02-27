search
Vineri, 27 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Vasile Dîncu, fostul ministru al Apărării, la Interviurile Adevărul, de la ora 14.00

„Nu așteptați ca regimul din Rusia să cadă”. Budanov conturează unicul scenariu sigur pentru Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Șeful biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, a declarat într-un interviu recent că „nu ar trebui să ne așteptăm” ca regimul din Rusia să se schimbe, avertizând că ambițiile sale imperiale reprezintă o amenințare de durată pentru Europa, Ucraina și întreaga lume, relatează presa ucraineană.

Într-un interviu acordat publicației arabe Al-Modon, Budanov a subliniat că ideologia fundamentală a Rusiei a rămas neschimbată de-a lungul secolelor, indiferent de regim sau conducere.

„Schimbările de regim din Rusia nu i-au modificat esența. Indiferent de numele pe care îl poartă astăzi, ideologia sa fundamentală este aceeași”, a spus el, argumentând că indiferent de epocă și conducere, guvernarea rusă nu a prioritizat niciodată bunăstarea cetățenilor săi.

Budanov a avertizat că așteptarea unei transformări a Rusiei din interior ar fi o așteptare naivă. „Trebuie să creăm condițiile în care Rusia să dispară ca imperiu”, a spus el, pledând pentru apariția mai multor state regionale pe teritoriul rus, care să fie responsabile individual pentru bunăstarea propriilor locuitori. „Abia atunci Ucraina, Europa și întreaga lume se vor simți mai în siguranță”, a adăugat el.

„În ansamblu, politicile actualului președinte rus nu diferă substanțial de cele din perioada țaristă sau sovietică. De asemenea, nu ar trebui să ne așteptăm ca regimul din Rusia să se schimbe din nou din interior. Trebuie să creăm condițiile în care Rusia să dispară ca imperiu”, a afirmat Budanov.

Rădăcinile conflictului

Declarațiile lui Budanov rezonează cu comentariile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru jurnalistul Piers Morgan, prin care acesta și-a exprimat scepticismul cu privire la eficiența înlăturării președintelui rus Vladimir Putin ca soluție la război. Potrivit lui Zelenski, structura de putere a Rusiei este capabilă să producă succesori care ar putea continua politicile expansioniste chiar și dacă Putin nu ar mai fi la putere.

Șeful Cancelariei Prezidențiale a descris războiul Rusiei împotriva Ucrainei ca fiind parte a ambițiilor imperiale vechi de secole, care au persistat în ciuda schimbărilor de regim. Potrivit lui Budanov, conflictul durează practic din 2014, depășind durata combinată a Primului și celui de-al Doilea Război Mondial, perioadă în care Rusia a fost slăbită economic, politic și demografic – dar nu și ideologic.

„Politica actualului președinte rus nu diferă foarte mult de politica din epoca țaristă sau sovietică”, a spus Budanov.

Nicio concesie teritorială în negocieri

Fostul șef al spionajului militar și în prezent parte din echipa de negociere a Kievului a subliniat că Ucraina nu va ceda teritorii Moscovei. „Teritoriile sunt problema principală. Tot restul este secundar”, a spus el, referindu-se la recentele discuții trilaterale de la Geneva, la care a participat și Statele Unite. El a insistat că toate teritoriile ocupate vor fi în cele din urmă eliberate.

„Scopul final al Kremlinului nu se limitează la anumite regiuni, ci vizează întreaga Ucraina”, a spus el. „Este naiv să credem că Moscova, după ce a ocupat unele teritorii fără luptă, va renunța la ambițiile expansioniste. Prin urmare, singurul factor real de descurajare este armata ucraineană.”

Respingând comparațiile cu un posibil „scenariu coreean”, Budanov a afirmat că societatea ucraineană nu va accepta niciodată un astfel de rezultat. „Toate teritoriile ocupate sunt doar temporar ocupate și vor fi inevitabil eliberate în timp”, a spus el. 

Perspective de pace

Budanov a avertizat că discuțiile despre posibile alegeri prezidențiale în timpul unui eventual armistițiu sunt premature. „Sarcina mea acum este să pun în mișcare un proces de negocieri eficient. Să vorbim despre alegeri în circumstanțele actuale este inutil”, a spus el.

De asemenea, a prezis că Rusia va fi, în cele din urmă, nevoită să accepte garanțiile de securitate pentru Ucraina susținute de SUA în cadrul negocierilor „indiferent dacă îi convine sau nu”. Oficialul ucrainean a menționat un plan în acest sens propus de președintele american Donald Trump, afirmând că acesta a permis pentru prima dată de la începutul invaziei la scară largă discuții asupra posibilității unui real proces de pace.

Budanov a subliniat necesitatea menținerii presiunii economice asupra Rusiei chiar și după încheierea ostilităților, pentru a împiedica Moscova să-și refacă capacitatea militară. El a sugerat ca activele înghețate ale Rusiei și veniturile viitoare să fie redirecționate către despăgubiri pentru Ucraina.

În ceea ce privește termenul de încheiere a războiului, Budanov a descris procesul ca fiind „complex și multifațetat”, ceea ce face imposibilă stabilirea unor previziuni exacte, dar a adăugat: „Desigur, facem tot posibilul pentru a accelera procesul.”

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un actor este implicat în gruparea acuzată că exploata sexual tinere într-un club de striptease din Capitală (surse)
digi24.ro
image
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
stirileprotv.ro
image
S-a zguduit studioul Antena 3 CNN! Gâdea s-a certat cu Miruță: „Ce e urât, domnule ministru?”. De la ce s-au „LUAT”
gandul.ro
image
Proiect de lege: scutire de impozit pe venit pentru părinții cu doi copii. Măsura merge la vot final în Camera Deputaților
mediafax.ro
image
U Cluj, primă uriaşă la meciul cu Oţelul: “Vor avea o motivaţie suplimentară pentru play-off!”
fanatik.ro
image
Aleksandar Vučić se așteaptă la cel mai rău scenariu posibil din cauza războiului din Ucraina: „Cu toții știți despre ce vorbesc”
libertatea.ro
image
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho
digi24.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Gestul făcut de Alexandru Țiriac, când Sorana Cîrstea s-a îndreptat către el. Imaginile surprinse după despărțire
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Unitate militară, oferim cazare pentru turiști. O cabană ilegală a fost construită chiar într-o cazarmă a MApN. Ce a făcut Radu Miruţă
antena3.ro
image
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească în drum spre România, la 100m de graniţă. Avalanşă de alerte
observatornews.ro
image
Nicole, fosta concurentă de la Vocea, a murit la doar 19 ani. Și-a găsit sfârșitul în mod tragic
cancan.ro
image
Poți primi penalități de la asociație dacă nu ai plătit întreținerea la timp? În care cazuri e legal?
newsweek.ro
image
FOTO. Sharapova a intrat în piscina cu apă termală, dar a lăsat prea mult la vedere
prosport.ro
image
Cine este actorul Vlad Marinescu, patronul clubului The Buddhist. Poliția a găsit sacoșe de bani în local
playtech.ro
image
Florin Tănase, veste uriaşă înainte de UTA Arad – FCSB! Echipa de start a campioanei. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit imediat "decisiva"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Alertă la granița României! O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian românesc, la nord de Sulina
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat la prima oră. Se aplică de luni!
romaniatv.net
image
Planul secret al lui Putin, scos la iveală de serviciile secrete. De ce trage de timp Rusia în ”teatrul negocierilor”
mediaflux.ro
image
Încă un fost fotbalist de la FCSB, audiat în „dosarul Păulești” » S-a prezentat împreună cu soția: „Am spus tot adevărul”
gsp.ro
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cel mai emoționant și impresionant film religios din istoria cinematografiei mondiale. Ce s-a întâmplat cu actorul din rolul principal: un băiețel abandonat la poarta unei mânăstiri
actualitate.net
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui
click.ro
image
Horoscop financiar pentru martie 2026. Trei zodii vor avea parte de un câștig bănesc uriaș
click.ro
image
Horoscop vineri, 27 februarie. Săgetătorii și Leii au o zi specială. Cele două zodii își schimbă destinul chiar la finalul lunii
click.ro
Regina Letizia si Regele Felipe Casa Majestatii Sale jpg
Crește lista infidelităților Reginei Letizia. În timp ce Felipe flirta cu femei frumoase, soția lui schimba amanții la Palat
okmagazine.ro
Fursecuri cu lamaie Sursa foto shutterstock 2308343029 jpg
Fursecuri de lămâie. Sunt atât de bune încât dispar imediat!
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Două zodii primesc un semn clar de la Divinitate până la finalul lunii februarie. Decizia luată acum le schimbă complet anul 2026
image
Cum se face tocănița de post ca la mănăstire. Este recomandată în Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Femeia misterioasă cu care se zvonește că Regele Felipe are o aventură pe la spatele Letiziei: blondă, elegantă, divorțată

Click! Pentru femei

image
Soțul Selenei Gomez, considerat „dezgustător” și trimis să facă duș. Ipostaza șocantă în care a apărut

Click! Sănătate

image
5 simptome „tăcute” care pot indica un cancer pancreatic