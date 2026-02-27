„Nu așteptați ca regimul din Rusia să cadă”. Budanov conturează unicul scenariu sigur pentru Ucraina

Șeful biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, a declarat într-un interviu recent că „nu ar trebui să ne așteptăm” ca regimul din Rusia să se schimbe, avertizând că ambițiile sale imperiale reprezintă o amenințare de durată pentru Europa, Ucraina și întreaga lume, relatează presa ucraineană.

Într-un interviu acordat publicației arabe Al-Modon, Budanov a subliniat că ideologia fundamentală a Rusiei a rămas neschimbată de-a lungul secolelor, indiferent de regim sau conducere.

„Schimbările de regim din Rusia nu i-au modificat esența. Indiferent de numele pe care îl poartă astăzi, ideologia sa fundamentală este aceeași”, a spus el, argumentând că indiferent de epocă și conducere, guvernarea rusă nu a prioritizat niciodată bunăstarea cetățenilor săi.

Budanov a avertizat că așteptarea unei transformări a Rusiei din interior ar fi o așteptare naivă. „Trebuie să creăm condițiile în care Rusia să dispară ca imperiu”, a spus el, pledând pentru apariția mai multor state regionale pe teritoriul rus, care să fie responsabile individual pentru bunăstarea propriilor locuitori. „Abia atunci Ucraina, Europa și întreaga lume se vor simți mai în siguranță”, a adăugat el.

Rădăcinile conflictului

Declarațiile lui Budanov rezonează cu comentariile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru jurnalistul Piers Morgan, prin care acesta și-a exprimat scepticismul cu privire la eficiența înlăturării președintelui rus Vladimir Putin ca soluție la război. Potrivit lui Zelenski, structura de putere a Rusiei este capabilă să producă succesori care ar putea continua politicile expansioniste chiar și dacă Putin nu ar mai fi la putere.

Șeful Cancelariei Prezidențiale a descris războiul Rusiei împotriva Ucrainei ca fiind parte a ambițiilor imperiale vechi de secole, care au persistat în ciuda schimbărilor de regim. Potrivit lui Budanov, conflictul durează practic din 2014, depășind durata combinată a Primului și celui de-al Doilea Război Mondial, perioadă în care Rusia a fost slăbită economic, politic și demografic – dar nu și ideologic.

Nicio concesie teritorială în negocieri

Fostul șef al spionajului militar și în prezent parte din echipa de negociere a Kievului a subliniat că Ucraina nu va ceda teritorii Moscovei. „Teritoriile sunt problema principală. Tot restul este secundar”, a spus el, referindu-se la recentele discuții trilaterale de la Geneva, la care a participat și Statele Unite. El a insistat că toate teritoriile ocupate vor fi în cele din urmă eliberate.

„Scopul final al Kremlinului nu se limitează la anumite regiuni, ci vizează întreaga Ucraina”, a spus el. „Este naiv să credem că Moscova, după ce a ocupat unele teritorii fără luptă, va renunța la ambițiile expansioniste. Prin urmare, singurul factor real de descurajare este armata ucraineană.”

Respingând comparațiile cu un posibil „scenariu coreean”, Budanov a afirmat că societatea ucraineană nu va accepta niciodată un astfel de rezultat. „Toate teritoriile ocupate sunt doar temporar ocupate și vor fi inevitabil eliberate în timp”, a spus el.

Perspective de pace

Budanov a avertizat că discuțiile despre posibile alegeri prezidențiale în timpul unui eventual armistițiu sunt premature. „Sarcina mea acum este să pun în mișcare un proces de negocieri eficient. Să vorbim despre alegeri în circumstanțele actuale este inutil”, a spus el.

De asemenea, a prezis că Rusia va fi, în cele din urmă, nevoită să accepte garanțiile de securitate pentru Ucraina susținute de SUA în cadrul negocierilor „indiferent dacă îi convine sau nu”. Oficialul ucrainean a menționat un plan în acest sens propus de președintele american Donald Trump, afirmând că acesta a permis pentru prima dată de la începutul invaziei la scară largă discuții asupra posibilității unui real proces de pace.

Budanov a subliniat necesitatea menținerii presiunii economice asupra Rusiei chiar și după încheierea ostilităților, pentru a împiedica Moscova să-și refacă capacitatea militară. El a sugerat ca activele înghețate ale Rusiei și veniturile viitoare să fie redirecționate către despăgubiri pentru Ucraina.

În ceea ce privește termenul de încheiere a războiului, Budanov a descris procesul ca fiind „complex și multifațetat”, ceea ce face imposibilă stabilirea unor previziuni exacte, dar a adăugat: „Desigur, facem tot posibilul pentru a accelera procesul.”