Dronă a Guvernului SUA, doborâtă din greșeală de armata americană la granița cu Mexicul

Armata SUA a folosit un sistem laser de mare energie pentru a doborî o dronă în apropiere de granița cu Mexicul, pentru ca ulterior să afle că aparatul aparținea chiar Guvernului american. Incidentul a determinat Administrația Federală a Aviației (FAA) să interzică zborurile în zona Fort Hancock, Texas.

Surse citate de Reuters au declarat că Pentagonul a utilizat un sistem laser antidronă pentru a neutraliza un aparat de zbor al Serviciului de Protecție Vamală, într-o regiune unde cartelurile de droguri trimit frecvent drone peste frontieră, potrivit Reuters care citează asistenți ai unor membri ai Congresului.

Într-un comunicat comun, Pentagonul, FAA și Serviciul de Protecție Vamală au precizat că armata a recurs la un „sistem aerian fără operator uman pentru a reduce riscul prezentat de un sistem aerian fără operator uman care părea amenințător în spațiul aerian militar”.

Autoritățile au subliniat că incidentul „s-a produs departe de zonele populate și că nu existau avioane comerciale în vecinătate”. Totodată, au transmis că agențiile „vor continua să lucreze la creșterea cooperării și comunicării pentru a preveni astfel de incidente în viitor”.

Critici dure din Congres

Mai mulți membri ai Camerei Reprezentanților, care supervizează domeniile aviației și securității interne, au criticat lipsa de coordonare dintre instituții. Rick Larsen, Bennie Thompson și Andre Carson susțin că au avertizat în urmă cu câteva luni că decizia Casei Albe de a bloca o propunere bipartizană privind instruirea operatorilor antidronă și clarificarea problemelor de coordonare a fost „o idee limitată”. „Acum vedem rezultatele incompetenței”, au transmis aceștia.

Și senatoarea Tammy Duckworth, membru cu rang înalt în subcomisia pentru aviație, a cerut ca inspectorii generali ai celor trei agenții să investigheze atât doborârea dronei guvernamentale, cât și un incident separat produs la El Paso. „Incompetența administrației Trump continuă să provoace haos pe cerurile noastre”, a declarat Duckworth.

Restricții de zbor și tensiuni între agenții

FAA a anunțat restricții totale de zbor în zona Fort Hancock, invocând „rațiuni speciale de securitate”. Măsura este valabilă până pe 24 iunie. Totuși, ambulanțele aeriene și zborurile de căutare și salvare pot primi autorizație din partea echipei comune pentru frontiera de sud. Instituția a precizat că extinderea restricțiilor „pentru a include o zonă mai mare pentru a asigura siguranța” nu va afecta zborurile comerciale.

În această lună, FAA a suspendat timp de 10 zile traficul aerian pe aeroportul din El Paso, Texas, dar a revocat ordinul după aproximativ opt ore. Fort Hancock se află la circa 80 de kilometri de El Paso.

Potrivit Reuters, suspendarea temporară a fost legată de îngrijorări privind utilizarea sistemului antidronă cu laser. FAA ar fi acceptat să ridice restricțiile din jurul El Paso dacă Pentagonul amână noi teste până la finalizarea unei evaluări de siguranță.

Surse din Congres susțin că Pentagonul și Serviciul de Protecție Vamală le-au transmis că consideră că sistemul laser poate fi folosit fără aprobarea FAA, ceea ce ar indica o posibilă lipsă de coordonare între autoritățile civile și cele militare.

În plus, potrivit unui asistent al Congresului citat de Reuters, Serviciul de Protecție Vamală ar fi folosit în această lună tehnologie laser pentru a doborî patru drone suspectate că aparțin cartelurilor, în ciuda avertismentelor FAA că tehnologia nu a fost declarată sigură pentru utilizare în apropierea zborurilor comerciale. Agențiile ar fi precizat că sistemul nu a mai fost utilizat anterior pe teritoriul SUA.

Guvernul i-a informat pe reprezentanți joi seară despre restricțiile de la El Paso și incidentul de la Fort Hancock, iar membrii Congresului urmează să fie informați oficial în cursul săptămânii viitoare.