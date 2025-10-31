search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
Unitatea Militară Sadu va demonta muniția armatei și a poliției. Contract de 800.000 de euro, anunță Miruță

0
0
Publicat:

Uzina Mecanică (UM) Sadu va primi suma de aproximativ 800.000 de euro pentru demontarea muniţiei existente în România, în depozitele Ministerului Apărării și ale Internelor, a declarat vineri ministrul Economiei, Radu Miruță.

Uzina Mecanică Sadu
UM Sadu va demonta muniţia din depozitele MApN și MAI. Foto arhivă

O veste bună pentru UM Sadu, unde a ajuns suma de aproximativ 800.000 de euro, adică oamenii de la Sadu în perioada următoare au de lucru suplimentar, e un lucru bun pentru a întreţine viu ce se mai desfăşoară la Sadu. Ceea ce am adus acum a fost, de fapt, demontarea muniţiei existente în România. La un număr de ani, muniţia din depozitele MApN, MAI trebuie demontată, pentru asta se plăteşte şi ea a fost transmisă prin ordin de ministru să se desfacă la Sadu", a spus, într-o conferinţă de presă la Târgu Jiu, Radu Miruţă.

În ceea ce priveşte activitatea uzinei, ministrul a menţionat că nivelul scăzut al acesteia se datorează unui „management pasiv".

La UM Sadu, activitatea a fost blocată de un management pasiv, au invocat lipsa tablei, am încercat să deblochez la modul uman, că nu am autoritate să decid unui producător de tablă cui să dea tabla, însă ce se face la Sadu se face şi în alte locuri din lume, cât timp alţii în lume găsesc să cumpere tablă, cât timp Sadu are bani, pentru mine ca ministru nu este explicabil să spui că nu ai materie primă cât timp ai bani. E mult spus că a fost blocată activitatea, a mers la un nivel foarte scăzut. Eu nu pot să intervin într-o situaţie comercială pe care conducerea unei companii o desfăşoară, pot doar să observ dacă se întâmplă sau nu se întâmplă lucruri, pot să observ dacă au sau nu au bani. Au bani, nu se prea întâmplă lucruri", a adăugat el, potrivit Agerpres.

Conform site-ului uzinei, în prezent, obiectul de activitate al UM Sadu constă în realizarea de produse şi asigurarea de servicii, după cum urmează: cercetarea, proiectarea, fabricarea şi comercializarea de muniţie de infanterie calibre NATO (5,56 x 45 mm, 7,62 x 51 mm, 9 mm Parabellum, în diferite variante constructive), precum şi calibre "Est", de la 5,45 mm la 9 mm Makarov şi diverse elemente pirotehnice de iniţiere.

De asemenea, prin facilităţile de care dispune, uzina poate asigura o gamă largă de servicii şi anume activităţi de cercetare - dezvoltare pe diverse proiecte, proiectare, producţie şi reparaţii de scule. 

Economie

