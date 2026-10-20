Nicușor Dan a numit un nou consilier prezidențial și l-a rechemat pe ambasadorul României la NATO să-l pună ministru la Externe
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți decretul de rechemare a lui Sebastian-Dănuț Neculăescu din funcția de ambasador al României la NATO.
Șeful statului a semnat și decretele privind eliberarea din funcție a consilierului prezidențial Valentin-Sorin Costreie și numirea lui Cornel Olendraru în această funcție.
Potrivit Administrației Prezidențiale, Sebastian-Dănuț Neculăescu a fost rechemat din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al României la NATO și șef al Delegației Permanente a României la NATO.
Tot marți, Nicușor Dan a semnat decretul pentru eliberarea, la cerere, a lui Valentin-Sorin Costreie din funcția de consilier prezidențial, începând cu data de 20 octombrie 2026, scrie Mediafax.
În aceeași zi, președintele a semnat decretul de numire a lui Cornel Olendraru în funcția de consilier prezidențial, începând cu 20 octombrie 2026.
De altfel, președintele României, Nicușor Dan a semnat marți, 20 octombrie, decretul privind numirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Noul Executiv cuprinde 19 membri, inclusiv premierul, viceprim-ministrul și un ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială.
Potrivit decretului semnat de președintele Nicușor Dan, noul Guvern are următoarea componență:
- Luca-Alexandru Niculescu – prim-ministru;
- Marian Neacșu – viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne;
- Ștefan-Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor și Infrastructurii;
- Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor;
- Sebastian-Dănuț Neculăescu – ministrul Afacerilor Externe;
- Radu Marinescu – ministrul Justiției;
- Ștefan-Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale;
- Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;
- Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială;
- Dumitru Chisăliță – ministrul Energiei;
- Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
- Natalia-Elena Intotero – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;
- Marcel-Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
- Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;
- Petre-Florin Manole – ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;
- Alexandru-Florin Rogobete – ministrul Sănătății;
- Valentin-Sorin Costreie – ministrul Educației și Cercetării;
- Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar;
- Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul Culturii.
Semnarea decretului prezidențial privind numirea Executivului reprezintă etapa oficială de confirmare a componenței noului Guvern, condus de Luca Niculescu.