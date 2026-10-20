Nicușor Dan a numit un nou consilier prezidențial și l-a rechemat pe ambasadorul României la NATO să-l pună ministru la Externe

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat marți decretul de rechemare a lui Sebastian-Dănuț Neculăescu din funcția de ambasador al României la NATO.

Nicușor Dan, președintele României Foto: Mediafax

Șeful statului a semnat și decretele privind eliberarea din funcție a consilierului prezidențial Valentin-Sorin Costreie și numirea lui Cornel Olendraru în această funcție.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Sebastian-Dănuț Neculăescu a fost rechemat din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar, reprezentant permanent al României la NATO și șef al Delegației Permanente a României la NATO.

Tot marți, Nicușor Dan a semnat decretul pentru eliberarea, la cerere, a lui Valentin-Sorin Costreie din funcția de consilier prezidențial, începând cu data de 20 octombrie 2026, scrie Mediafax.

În aceeași zi, președintele a semnat decretul de numire a lui Cornel Olendraru în funcția de consilier prezidențial, începând cu 20 octombrie 2026.

De altfel, președintele României, Nicușor Dan a semnat marți, 20 octombrie, decretul privind numirea Guvernului condus de Luca Niculescu. Noul Executiv cuprinde 19 membri, inclusiv premierul, viceprim-ministrul și un ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială.

Potrivit decretului semnat de președintele Nicușor Dan, noul Guvern are următoarea componență:

Luca-Alexandru Niculescu – prim-ministru;

Marian Neacșu – viceprim-ministru și ministrul Afacerilor Interne;

Ștefan-Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor și Infrastructurii;

Alexandru Nazare – ministrul Finanțelor;

Sebastian-Dănuț Neculăescu – ministrul Afacerilor Externe;

Radu Marinescu – ministrul Justiției;

Ștefan-Radu Oprea – ministrul Apărării Naționale;

Daniel-Cătălin Zamfir – ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Costinel-Bogdan Dumitru – ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială;

Dumitru Chisăliță – ministrul Energiei;

Florin-Ionuț Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Natalia-Elena Intotero – ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor;

Marcel-Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Alexandru-Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Petre-Florin Manole – ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Alexandru-Florin Rogobete – ministrul Sănătății;

Valentin-Sorin Costreie – ministrul Educației și Cercetării;

Sorin-Gabriel Ionescu – ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan – ministrul Culturii.

Semnarea decretului prezidențial privind numirea Executivului reprezintă etapa oficială de confirmare a componenței noului Guvern, condus de Luca Niculescu.