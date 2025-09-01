Ursula von der Leyen ajunge luni în România. De ce nu va fi Ilie Bolojan prezent la întâlnire

Președinta Comisiei Europene efectuează luni, 1 septembrie, o vizită de lucru în România, într-un tur al țărilor din „prima linie” a conflictului cu Rusia. Ursula von der Leyen va discuta despre consolidarea cooperării UE-NATO cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care va participa la întâlnire în locul lui Ilie Bolojan.

Ursula von der Leyen va ajunge la Constanța abia după-amiază, precizează surse din Guvern. În prima parte a zilei președinta Comisiei Europene se va deplasa la Vilnius, unde se va întâlni cu președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda. Ei vor vizita de asemenea frontiera acestei țări cu Belarus. Cei doi președinți vor asista la pregătirile împotriva amenințărilor hibride și convenționale.

După această vizită, Ursula von der Leyen va călători către România, unde se va întâlni cu oficialii români, împreună cu care se va deplasa apoi către zona Mării Negre, în apropierea orașului Constanța.

Președinta Comisiei Europene va discuta cu oficiali guvernamentali și ai armatei despre cooperarea UE-NATO, precum și despre prevenirea, detectarea, apărarea împotriva și descurajarea amenințărilor maritime și hibride. Ilie Bolojan nu va fi prezent. „Luni la ora 12 premierul va fi la întâlnirea coalitiei pentru amendamentele parlamentarilor la pachetele adoptate vineri. La ora 16 va fi ședința de guvern pentru aceste amendamente, iar la ora 19 angajarea răspunderii”, au explicat surse guvernamentale. Astfel, Guvernul va fi reprezentat de către ministrul Apărării Ionuț Moșteanu.

Șeful statului Nicușor Dan a anunțat, duminică, că printre temele de discuție pe care le va aborda cu Ursula von der Leyen se numără cele privind apărarea europeană, deficitul bugetar și PNRR. „După cum știți, doamna von der Leyen a vizitat țările din Flancul Estic. Deci o să fie o discuție legată de apărarea europeană pe Flancul Estic, de mecanismul SAFE și bineînțeles chestiuni care vizează relațiile noastre cu Comisia Europeană și, nu e un secret, chestiunea deficitului și a PNRR”, a declarat Nicușor Dan, întrebat ce mesaj va avea România la discuția cu Ursula von der Leyen.

Turul țărilor „aflate în prima linie” în conflictul cu Rusia

Duminică, preşedinta Comisiei Europene a vizitat fabrică de muniţie din Bulgaria.

„Vă mulțumim pentru sprijinul acordat apărării Ucrainei. Acesta contribuie la securitatea Europei în ansamblu", a scris Ursula von der Leyen pe X.

De vineri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen face un tur al „statelelor UE din prima linie, pentru a consolida solidaritatea și apărarea”, anunță reprezentanța Comisiei Europene la București. Este vorba despre Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Bulgaria, Lituania și România.

„Vizita sa va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de guvern și cu cadre militare”, a precizat reprezentanța Comisiei Europene la București.