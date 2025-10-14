search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Un vagon s-a desprins de tren în zona Atârnați - Roșiori Nord. Circulația, oprită temporar

Publicat:

Traficul feroviar pe secţiunea Atârnaţi – Roşiori Nord, județul Teleorman, a fost suspendat marţi, 14 septembrie, din cauza unei defecţiuni tehnice înregistrate de un tren privat de marfă, informează CFR SA.

Potrivit administratorului de infrastructură feroviară, incidentul a avut loc la ora 15:50, pe firul II, când trenul aparţinând operatorului TRC a înregistrat ruperea cârligului de tracţiune la al zecelea vagon.

Din cauza acestei probleme, circulaţia feroviară pe secţiunea respectivă este oprită până la finalizarea intervenţiilor tehnice, potrivit Agerpres.

Reamintim că firul I al acestei secţiuni este deja închis permanent pentru lucrări de infrastructură.

„Pentru gestionarea situaţiei şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, echipele feroviare intervin la faţa locului. Primele nouă vagoane ale trenului sunt retrase în staţia Roşiori Nord, iar restul garniturii urmează să fie degajat din linia curentă”, precizează CFR SA. 

