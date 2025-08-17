Șofer român, prins cu 217 km/h pe o autostradă din Franța. Motivul pentru care se grăbea

Un șofer român a fost surprins de jandarmii francezi circulând cu 217 km/h pe autostrada A63, în direcția Bayonne, cu mult peste limita legală de 130 km/h.

Incidentul s-a petrecut duminica trecută, atunci când jandarmii din Escadronul Departamental de Siguranță Rutieră din Gironde (EDSR 33) au interceptat un BMW condus de un român care gonea cu 87 km/h peste limita admisă.

La oprire, bărbatul le-a spus polițiștilor că voia să ajungă în Portugalia cât mai repede posibil. Mașina i-a fost imediat imobilizată și transportată într-o parcare administrativă, iar șoferul urmează să răspundă în fața justiției franceze, potrivit Auto-moto.

Viteza, principala cauză a accidentelor mortale

Autoritățile din Franța reamintesc că viteza excesivă rămâne factorul principal al tragediilor rutiere. Este cauza a 75% dintre cele 37 de accidente mortale înregistrate de la începutul anului 2025.

La o asemenea viteză, distanța de frânare crește considerabil, iar cea mai mică pierdere de control poate provoca accidente grave.

Mesaj ironic al jandarmeriei

Pe pagina de Facebook, jandarmii din Gironde au publicat un mesaj cu tentă ironică, dar și cu un avertisment serios pentru șoferi: „Aceasta este probabil o întrebare pe care și-o pun unii oameni: «cum pot deveni pieton cât mai repede posibil?» Ei bine, tot ce trebuie să faci este să nu respecți limitele de viteză pe drumurile din Gironde, unde soldații noștri EDSR sunt în alertă roșie. Și nimeni nu este în siguranță, din moment ce în această fotografie vedeți vehiculul unui român care voia să meargă în Portugalia, mult prea repede pentru gustul nostru (care este și același gust ca și legea): 217 km/h pentru o limită de 130 km/h pe A63 spre Bayonne, pe 08/10/2025, la ora 11:15”.

Tot ei au adăugat, într-o notă ironică: „Sperăm că va profita de această ședere neașteptată pe care i-o oferim pentru a începe niște drumeții frumoase în Gironde”.

Controale intensificate

Forțele de ordine au anunțat că vor continua verificările pe autostrada A63, una dintre cele mai circulate artere rutiere în perioada verii, pentru a reduce numărul accidentelor provocate de viteză excesivă.