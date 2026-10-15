 Un șofer român a ratat ieșirea de pe o autostradă în Slovenia și a dat cu spatele. Doi pasageri au murit | adevarul.ro
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Un șofer român a ratat ieșirea de pe o autostradă în Slovenia și a dat cu spatele. Doi pasageri au murit

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Doi români au murit, iar alte patru persoane au fost rănite după ce mașina în care se aflau a mers cu spatele pe o autostradă din Slovenia și a fost lovită de o autoutilitară. Un copil de cetățenie franceză este în stare critică.

Accident mortal pe o autostradă din Slovenia.
Accident mortal pe o autostradă din Slovenia. Foto: Ştiri Diaspora

Un grav accident de circulație a avut loc în noaptea de miercuri, 14 octombrie 2026, în jurul orei 1:00, pe autostrada spre Maribor, în apropierea localității slovene Lukovica. La volanul mașinii înmatriculate în România se afla un bărbat de 28 de ani, care a ratat ieșirea spre zona de servicii, a oprit pe banda din dreapta și a început să dea cu spatele. Autoturismul a fost izbit de o autoutilitară care venea din urmă, pe aceeași direcție de mers, al cărei şofer a fost luat prin surprindere de manevra imprudentă a românului.

Doi dintre pasagerii din mașină, cetățeni români, aflați pe bancheta din spate, au murit în urma impactului, iar un copil cu cetățenie franceză a fost grav rănit, fiind în stare critică la spital. Șoferul român și femeia care se afla pe scaunul din dreapta au suferit răni ușoare, la fel ca șoferul autoutilitarei, un cetățean sloven, potrivit 24ur.com.

La locul accidentului au fost trimise echipaje de pompieri, ambulanțe și patrule de poliție. Pompierii din cadrul Centrului pentru Protecție și Salvare Domžale au securizat și iluminat zona, au deconectat bateriile vehiculelor avariate și au curățat carosabilul de lichidele scurse din mașini.

Salvatorii s-au chinuit minute bune pentru a-i scoate pe cei doi români aflaţi pe bancheta din spate a autoturismului distrus, dar când au reușit, din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru ei.

salvatorii au folosit echipamente speciale de descarcerare. Cei doi pasageri nu au mai putut fi salvați.

Celelalte persoane rănite au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate la Centrul Clinic Universitar din Ljubljana, circulația pe autostrada spre Maribor fiind oprită temporar..

Polițiștii sloveni au transmis că adună probe pentru a reconstitui împrejurările coliziunii și pentru a stabili dacă faptele întrunesc elementele unei infracțiuni, deşi lucrurile sunt cât se poate de clare în ceea ce priveşte vinovăţia, pentru că, şi în Slovenia, ca şi în România, mersul cu spatele și întoarcerea sunt interzise pe autostrăzi și drumuri expres.  

Concluziile anchetei vor fi înaintate parchetului competent.

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