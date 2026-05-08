Un român închis 56 de zile în baza „Codului Roșu” în Italia cere despăgubiri după ce a fost achitat

Un român în vârstă de 33 de ani, muncitor în construcții în Italia, cere despăgubiri de 12.000 de euro după ce a petrecut 56 de zile în închisoare și mai mulți ani în procese, înainte de a fi achitat definitiv într-un dosar de violență domestică.

Cazul readuce în atenție dezbaterea privind echilibrul dintre protejarea rapidă a presupuselor victime și respectarea drepturilor persoanelor acuzate.

Bărbatul a fost arestat pe 16 august 2021 în baza legislației italiene cunoscute drept „Codul Roșu”, introdusă pentru accelerarea intervențiilor în cazurile de violență domestică și abuz, relatează publicația giornalelavoce.it.

Potrivit acuzațiilor formulate atunci de concubina sa, femeia ar fi fost victima unor ani de agresiuni, umilințe și violențe. Ea s-a prezentat la poliție cu haine pătate de sânge și a relatat presupusele abuzuri, ceea ce a dus la luarea imediată a măsurilor preventive împotriva românului.

Muncitorul român a respins constant acuzațiile și a susținut încă de la primul interogatoriu că femeia s-ar fi rănit accidental în timpul unei dispute.

Potrivit versiunii sale, concubina ar fi aruncat un pahar către el, acesta s-ar fi spart, iar femeia ar fi alunecat ulterior pe cioburi, provocându-și singură rănile.

El a descris și un context familial tensionat, marcat de probleme financiare, riscul evacuării, consum excesiv de alcool și dependență de jocuri de noroc din partea femeii.

În ciuda explicațiilor oferite, românul a fost încarcerat timp de 56 de zile, apoi plasat în arest la domiciliu.

Ulterior, autoritățile italiene i-au interzis să se apropie de fosta parteneră, măsură care l-a împiedicat inclusiv să își vadă fiica.

Apărarea susține că aceste măsuri au avut consecințe grave asupra vieții personale și profesionale ale bărbatului.

Procesul a continuat mai mulți ani. În 2023, instanța de fond l-a achitat de acuzația de rele tratamente, însă l-a condamnat la șapte luni de închisoare pentru leziunile provocate în timpul conflictului.

Cazul a ajuns însă în apel, iar în 2025 judecătorii au decis achitarea definitivă a românului, concluzionând că nu existau suficiente probe pentru a demonstra responsabilitatea sa penală.

După decizia definitivă, românul a cerut despăgubiri de 12.000 de euro pentru detenția pe care o consideră nejustificată.

„Clientul meu nu doar că a fost privat de libertate, cu efecte directe asupra locului de muncă, dar a fost și etichetat ca autor al unei infracțiuni odioase”, a declarat avocatul său, Andrea Professione.

Potrivit acestuia, bărbatul a oferit încă de la început o versiune coerentă a faptelor, confirmată ulterior de evoluția procesului.

În ciuda achitării definitive, românul nu și-a dat în judecată fosta parteneră pentru calomnie. Potrivit apropiaților, acesta ar fi spus simplu: „Rămâne totuși mama fiicei mele”.

„Codul Roșu” este legea introdusă în Italia în 2019 pentru accelerarea procedurilor în cazurile de violență domestică și de gen.

Actul normativ prevede termene foarte scurte pentru audierea presupuselor victime și permite intervenții rapide ale autorităților, în contextul în care Italia s-a confruntat în ultimii ani cu numeroase cazuri de femicid și violență domestică.