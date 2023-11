Un român din Marea Britanie povestește cum a învățat să fie mai cumpătat. „Banii ăia contează pe termen lung”

Mulți români aleg drumul să plece în străinătate și să își construiască o viață de la zero. Este și cazul lui Octavian Herța, un fost jurnalist, stabilit în Londra de 7 ani. El a împărtășit, pe pagina sa de Facebook, o lista a transformărilor semnificative pe care le-a experimentat odată cu schimbarea țării.

„Am făcut o listă scurtă cu lucruri pe care nu le-am făcut, știut sau înțeles pe deplin până să mă mut în Marea Britanie. Poate vă regăsiți în unele dintre ele”, a scris Octavian într-o postare care a stârnit interesul comunității online.

Bărbatul a subliniat câteva aspecte notabile ale modului în care el s-a adaptat la stilul de viață britanic.

Lista schimbărilor

Unul dintre ele este conceptul diferit de risipă în cele două țări. A explicat că în Marea Britanie se aruncă multe lucruri în stare bună, fenomen perceput ca risipă, dar care, de fapt, susține un întreg lanț economic.

Un alt aspect evidențiat a fost munca în weekend. În timp ce în România era tabu să lucrezi în weekend, în Marea Britanie, ideea de a munci și în acele zile a devenit acceptabilă pentru Herța, aducându-i beneficii financiare și un program mai scurt.

„În România e tabu, cum să lucrez în weekend, sunt câștigat la loz în plic?! Cam așa gândeam și eu, deși, pe vremea când lucram în presă, nu de puține ori am lucrat sâmbăta sau duminica. Însă, în general, priveam weekend-ul ca pe un dat natural. Perspectiva mi s-a schimbat complet în Anglia. Vrând-nevrând, am început să mă obișnuiesc cu ideea că se poate munci și în weekend fără să-ți cadă nimic. Nu că-s vreun stahanovist, dar dacă treci peste niște progrămele învățate într-o țară în care munca-i pentru proști și tractoare, începe să ți se pară acceptabil să bagi o sâmbătă sau chiar un weekend întreg. Programul e de obicei mai scurt iar banii ăia în plus contează pe termen lung”, explică fostul jurnalist.

Naveta la locul de muncă a reprezentat și ea o schimbare semnificativă. De la o medie de 30 de minute pe care o parcurgea în România, Herța a trecut la o oră de transport în Marea Britanie. A subliniat adaptarea la această schimbare și modul în care a învățat să valorifice timpul petrecut în tren pentru diverse activități, precum citit sau ascultat muzică.

Un alt aspect discutat a fost abordarea cumpărăturilor. În Marea Britanie, românul a învățat să cumpere mai rar și în cantități mai mari, schimbare care i-a adus economii de bani, dar și de timp.

„Cumpărături pentru o săptămână – două. În țară cumpăram aproape zilnic. Mâncare, lucruri pentru casă, consumabile. Nu știu dacă ținea de salariul care mă obliga să cumpăr puțin și des sau de proximitate. Avem 3 supermarketuri la sub 300 metri de casă. În UK am învățat să cumpăr mai rar și mai mult. Nu 3 suluri de hârtie igienică, ci 20. Nu un gel de duș, ci patru. Nu un kilogram de carne, ci destul pentru măcar o săptămână. Ideea e că scutești timp și bani. Dar, din nou, lucrurile astea se învață. Aș mai adăuga că probabil ai nevoie și de condițiile propice: o viață cu mai puține griji, un buget consistent și constant, un pic de minte, lucruri de felul ăsta”, a scris Octavian Herța.

El a încheiat postarea cu o provocare către ceilalți români din diaspora, întrebându-i ce au învățat în țările în care s-au mutat și cum le-a influențat stilul de viață nou. Această inițiativă a generat o serie de răspunsuri și păreri din partea comunității online, deschizând un dialog despre experiențele și schimbările trăite de românii care au ales să plece din țară.