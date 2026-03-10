Video Vorbe grele între primarul Slatinei și viceprimarul orașului Corabia. Mario De Mezzo: „Nu mai bea și da telefoane. Se simte din voce”

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a publicat un videoclip marți, 10 martie, în care l-a acuzat pe viceprimarul orașului Corabia, Sorin George Ciucu, că l-a sunat „beat mort”.

„Sorin George Ciucu, viceprimarul orașului Corabia, (...) aseară, la ora șase jumătate, beat mort, m-a sunat. Să fii viceprimar și la ora șase jumătate să fii beat, înseamnă că te-ai apucat mai devreme”, a transmis primarul pe rețelele de socializare.

În continuarea videoclipului apare momentul convorbirii telefonice dintre Mario De Mezzo și Sorin George Ciucu, în care primarul Slatinei îi reproșa în mod repetat că l-a sunat băut.

„Te rog din suflet, nu mai bea și da telefoane (...) Se simte din voce că ești beat”, i-a spus acesta.

Urmează un schimb de replici aprins între cei doi, în care Mario De Mezzo insistă cu acuzațiile că viceprimarul l-ar fi sunat băut. La rândul său, Sorin George Ciucu i-a transmis că l-a sunat „doar pentru a-l saluta”.

„Acesta este PSD-ul în Olt, oameni mici la creier, care ajung pe funcții mari, necuvenite, fără să fi muncit nimic în viața lor”, a concluzionat primarul Slatinei.

Cum răspunde viceprimarul orașului Corabia

Contactat de Digi24, Sorin George Ciucu a transmis că discuția telefonică dintre cei doi a fost „trunchiată tendențios, premeditat și intenționat”.

„Îmi asum faptul că eu l-am contactat telefonic, aseară, pe primarul Slatinei, regretând profund gestul tocmai pentru că știam obiceiul acestuia de a înregistra convorbirile telefonice (...)

A fost scos însă din contextul convorbirii telefonice, trunchiată tendențios, premeditat și intenționat, doar pentru a face ce face de când a venit la Olt: circ și manipulare, propagând ură și dezbinare.

Nu eram sub influența alcoolului! Dacă a înregistrat, fără să spună măcar acest lucru, ce garanții am că nu a distorsionat vocea”, a precizat acesta.