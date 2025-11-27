Un primar a murit în mașină după un stop cardio-respirator, în drum spre serviciu alături de iubita sa

Un eveniment tragic a zguduit comuna Gogoșu, județul Mehedinți. Primarul localității, Jean Rogoveanu, a suferit un stop cardio-respirator în timp ce se afla în mașină, alături de iubita sa, care îl conducea la serviciu. În ciuda eforturilor cadrelor medicale, edilul nu a mai putut fi salvat și a fost declarat decedat. Incidentul a avut loc pe DN 56A, pe Calea Hinovei.

Potrivit martorilor și surselor medicale, primarul a fost resuscitat de echipajul de la ambulanță într-o stație peco, însă starea sa a fost critică încă de la început. Din păcate, toate eforturile salvatorilor au fost zadarnice, potrivit Observator.

Un primar cu trecut controversat

Jean Rogoveanu era o figură cunoscută și controversată în comunitate. În iunie 2024, el a câștigat un nou mandat de primar, după o campanie electorală inedită, în care s-a confruntat chiar cu fosta sa soție. Cei doi se aflau în plin proces de divorț în timpul alegerilor, iar Rogoveanu a acuzat-o public că a intrat în cursă „din răzbunare”.

Edilul a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe scandaluri. Printre acestea, a fost criticat în presă pentru achiziția a trei telefoane mobile în valoare totală de 6.000 de euro, cumpărate din bani publici și distribuite către el, viceprimar și o angajată a primăriei.