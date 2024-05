Tot ce trebuie să știi despre semnele de începător auto: „În conducere e ca-n dragoste. Începător ești o singură dată“

Șoferul care are vechimea mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere are obligația de a aplica pe autovehicul semnul de începător. Nu îți este interzis să porți aceste semne pe mașină dacă ai obținut permisul în urmă cu mai mulți ani.

Sunt întâlnite multe cazuri de șoferi care și-au luat permisul în urmă cu mai mult timp, dar nu au putut să conducă foarte mult. Se ajunge astfel în situația în care conducătorul are permisul de conducere mai vechi de un an, dar este încă lipsit de experiență.

Apare, așadar, o întrebare pentru foarte mulți șoferi neexperimentați: „Poți conduce cu semnele de începător chiar dacă ți-ai luat permisul în urmă cu mai mulți ani?”

Tavi Perțea, un cunoscut vlogger-polițist de la IPJ Bihor, a răspuns la această chestiune, pe rețelele de socializare. Video-ul postat de acesta a strâns numeroase reacții.

„Conform legii din România nu-ți este interzis să porți semnele de începător și după ce a trecut un an de zile și nu mai ești începător, iar în acest caz nu riști nicio sancțiune. Sancțiunea se dă doar dacă ești începător, adică ai vechime de maximum un an, și nu le porți. În rest, nu există nicio limită de timp”, spune Tavi Perțea.

Legea nu interzice aplicarea pe lunetă și parbriz a semnelor de începător, după trecerea perioadei de un an de la data obținerii permisului de conducere.

„Poți să le porți și după doi ani, după cinci ani sau după zece ani dacă n-ai avut mașină sau dacă n-ai condus o anumită perioadă de timp și ești neîncrezător ori neîncrezătoare și vrei ca ceilalți șoferi să fie mai atenți atunci când circulă pe lângă tine. Ori dacă pur și simplu tu conduci și mașina fiului tău sau fiicei tale, care tocmai a luat permisul de conducere, nu trebuie să demontezi (dezlipești) mereu semnele de începător. Poți să conduci și tu fără să riști vreo sancțiune contravențională”, mai spune polițistul.

Tavi Perțea susține că același lucru se întâmplă și în cazul în care ai obținut o nouă categorie, deși ai permis de conducere de mai bine de un an.

„În conducere este ca-n dragoste. Începător ești o singură dată în viață! Nu poți să fii de mai multe ori. Așadar, se calculează vechimea de la obținerea primei categorii a permisului de conducere”, mai spune, într-un videoclip, Tavi Perțea, care adaugă: „Nu se ține cont de vechimea la categorie, ci de vechimea obținerii primei categorii de conducere”.

Ce îobligații au șoferii începător

Codul Rutier menționează că șoferii care au o vechime mai mică de un an de la obținerea permisului de conducere sunt obligați să se evidențieze în trafic printr-un semn distinctiv. Nerespectarea măsurii constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

„Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă prevăzută în clasa I de sancţiuni: nerespectarea obligaţiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai puţin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere”, se menționează în articolul 99 din Ordonanța de Urgență nr. 195/2002.

Clasele de sancțiuni sunt următoarele: clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă; clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă; clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă; clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă; clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă.

Din ianuarie 2024, valoarea punctului de amendă este de 165 de lei pentru sancţiunile rutiere. Astfel, șoferii începători pot fi sancționați atât pentru lipsa semnelor, cât și pentru amplasarea lor greșită cu o amendă cuprinsă între 330 de lei și 495 lei.

De asemenea, șoferii începători sunt obligați să conducă, în primul an, cu o viteză mai mică de 20 de km/h față de limita prevazută pe porțiunea respectivă de drum, excepție fac localitățile.

Cum trebuie aplicate semnele de începători pe autovehicul

Tot în Lege se menționează și cum trebuie aplicate semnele de începători pe autovehicul de către conducătorul auto.

„La motocicletă, în partea din spate lângă numărul de înmatriculare; la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe lunetă, în partea stângă jos; la autovehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe caroserie în partea din spate stânga sus; la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe luneta ultimului vagon în partea din spate stânga sus; a autovehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos şi pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus”, potrivit articolului 149 din regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

De altfel, șoferului - care a obținut permisul de conducere de mai puțin de un an - îi este interzis să conducă autovehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase, vehicule destinate testării/cele pentru probe sau cele destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.