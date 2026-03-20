Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
Un nou drum de mare viteză în România: Va lega Aeroportul Otopeni de Autostrada A0. „Primul expres din județul Ilfov și o conexiune strategică”

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a anunțat vineri, 20 martie, că începe licitația pentru construirea unui drum expres care va lega Aeroportul Otopeni de Autostrada A0.

Viitorul Drum Expres ce va lega A0 de Aeroportul Otopeni/FOTO: Facebook/Cirpian Șerban
Viitorul Drum Expres ce va lega A0 de Aeroportul Otopeni/FOTO: Facebook/Cirpian Șerban

Este un nou drum de mare viteză pe care îl vom construi în România, primul drum expres din județul Ilfov și o conexiune strategică în perspectiva realizării viitorului Terminal 2 al celui mai important aeroport din România”, a precizat ministrul.

Proiectul, adaugă acesta, este considerat strategic, fiind primul drum expres din Ilfov și important pentru viitorul Terminal 2 al aeroportului. 

„Totodată, prin această conexiune cu inelul de autostradă al Bucureștiului, va fi facilitat accesul utilajelor și materialelor de construcții pe șantierul terminalului. În același timp, asigurăm comunităților din județ un acces mai rapid la Autostrada A0, reducând semnificativ timpul de călătorie și aglomerația din trafic”, explică Ciprian Șerban.

Ministrul spune că a fost lansată licitația pentru construirea drumului expres, cu un contract estimat la 454 milioane de lei, iar firmele pot depune oferte până pe 30 aprilie 2026.

Proiectul ar urma să fie realizat în 30 de luni (6 luni pentru proiectare și 24 pentru execuție) și include un drum de 2,55 km, bretele de 7,5 km și pasaje peste DJ 200B și Autostrada A0 Nord.

Între timp, lucrările pe lotul 1 al Autostrăzii de Centură București Nord (A0), între Joița și Corbeanca, au ajuns la un stadiu fizic de aproximativ 40%, a afirmat luni directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. 

„Astăzi, Asocierea de constructori italieni și români (Pizzaroti – Retter) lucrează pe toți cei 17,5 km ai șantierului, cu aproximativ 650 de oameni și 300 de utilaje. Stadiul fizic este acum de aproximativ 40%, cu accent pe cele 7 pasaje (structuri), pe terasamente, pe așternerea de balast stabilizat și pe umpluturile la rampele pasajelor”, a scris Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, lucrările se desfășoară la structurile rutiere, la terasamente și la construcția pasajelor de pe traseu, proiectul fiind realizat de asocierea de constructori italieni și români Pizzarotti – Retter.

Șeful CNAIR a subliniat că, până la sfârșitul anului, proiectul ar trebui să producă efecte vizibile pentru traficul din jurul Capitalei.

