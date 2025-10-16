Video Un lider al grupării CLAUS a provocat panică într-o școală din Capitală: l-a amenințat pe profesorul fiicei sale cu briceagul în timpul orei

Un bărbat de 29 de ani, lider al grupării CLAUS, a provocat panică într-o școală din Sectorul 5, după ce a amenințat profesorul de sport al fiicei sale cu acte de violență. Incidentul a avut loc în curtea școlii, chiar în timpul orei de sport.

Polițiștii Secției 19 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au reținut miercuri, 15 octombrie, un bărbat, în vârstă de 29 de ani, într-un dosar penal privind tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.

Un profesor de 27 de ani, cadru didactic într-o școală din Sectorul 5, a sesizat prin apel 112 că a fost amenințat cu acte de violență de către tatăl unei eleve, în incinta instituției de învățământ.

Potrivit unor surse judiciare, agresorul a fost identificat ca fiind Niculae Stivenson (liderul grupării CLAUS). El i-ar fi spus profesorului că „dă cu el de pământ” și că „îl taie cu briceagul”, fără a scoate însă efectiv vreun obiect tăietor. Motivul agresiunii a fost nemulțumirea tatălui că profesorul nu a intervenit într-un conflict verbal între fiica sa și un coleg. Cadrul didactic i-a explicat că a fost doar o ceartă între copii, fără violență. Totul s-a întâmplat în curtea școlii când respectivul profesor avea oră de sport.

Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, constatând că sesizarea se confirmă.

Din cercetări a rezultat că, în aceeași zi, în jurul orei 11.30, în urma unor discuții în contradictoriu cu un părinte, nemulțumit că profesorul nu ar fi intervenit într-un conflict verbal între fiica sa și un alt elev, „acesta l-ar fi amenințat pe dascăl cu acte de violență, manifestând un comportament agresiv”. Totodată, bărbatul ar fi amenințat și cu folosirea unui obiect tăietor-înțepător.

„Având în vedere comportamentul agresiv și atitudinea provocatoare manifestată în spațiul public al unității de învățământ, prin care a generat o stare de teamă și neliniște în rândul elevilor și al cadrelor didactice, perturbând climatul educațional și afectând ordinea și liniștea publică, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de acesta”, a transmis Poliția.

Persoana bănuită era sub măsura controlului judiciar într-un alt dosar.

Miercuri, 15 octombrie 2025, bărbatul a fost depistat și condus la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

„Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare”, a mai precizat Poliția Capitalei.