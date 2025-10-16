search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Un lider al grupării CLAUS a provocat panică într-o școală din Capitală: l-a amenințat pe profesorul fiicei sale cu briceagul în timpul orei

0
0
Publicat:

Un bărbat de 29 de ani, lider al grupării CLAUS, a provocat panică într-o școală din Sectorul 5, după ce a amenințat profesorul de sport al fiicei sale cu acte de violență. Incidentul a avut loc în curtea școlii, chiar în timpul orei de sport.

Polițiștii Secției 19 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au reținut miercuri, 15 octombrie, un bărbat, în vârstă de 29 de ani, într-un dosar penal privind tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare.

Un profesor de 27 de ani, cadru didactic într-o școală din Sectorul 5, a sesizat prin apel 112 că a fost amenințat cu acte de violență de către tatăl unei eleve, în incinta instituției de învățământ. 

Potrivit unor surse judiciare, agresorul a fost identificat ca fiind Niculae Stivenson (liderul grupării CLAUS). El i-ar fi spus profesorului că „dă cu el de pământ” și că „îl taie cu briceagul”, fără a scoate însă efectiv vreun obiect tăietor. Motivul agresiunii a fost nemulțumirea tatălui că profesorul nu a intervenit într-un conflict verbal între fiica sa și un coleg. Cadrul didactic i-a explicat că a fost doar o ceartă între copii, fără violență. Totul s-a întâmplat în curtea școlii când respectivul profesor avea oră de sport.

Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, constatând că sesizarea se confirmă.

Din cercetări a rezultat că, în aceeași zi, în jurul orei 11.30, în urma unor discuții în contradictoriu cu un părinte, nemulțumit că profesorul nu ar fi intervenit într-un conflict verbal între fiica sa și un alt elev, „acesta l-ar fi amenințat pe dascăl cu acte de violență, manifestând un comportament agresiv”. Totodată, bărbatul ar fi amenințat și cu folosirea unui obiect tăietor-înțepător.

Agresorul a fost reținut FOTO: captura video
Agresorul a fost reținut FOTO: captura video

„Având în vedere comportamentul agresiv și atitudinea provocatoare manifestată în spațiul public al unității de învățământ, prin care a generat o stare de teamă și neliniște în rândul elevilor și al cadrelor didactice, perturbând climatul educațional și afectând ordinea și liniștea publică, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de acesta”, a transmis Poliția. 

Persoana bănuită era sub măsura controlului judiciar într-un alt dosar.

Miercuri, 15 octombrie 2025, bărbatul a fost depistat și condus la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

„Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și amenințare”, a mai precizat Poliția Capitalei.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
digi24.ro
image
Surse: Percheziţii la Spitalul Militar Central. Directoarea unității, vizată într-un dosar cu prejudiciu de 8 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
Tabel salarii | Ce salarii primesc în România muncitorii din Nepal, Sri Lanka, India etc + Care sunt cei mai bine plătiți
gandul.ro
image
Așteptarea a luat sfârșit! De mâine, vom circula pe Autostrada Moldovei de la București până aproape de Buzău
mediafax.ro
image
Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva
fanatik.ro
image
Scandal într-un complex de lux din Capitală. „Au mașini de sute de mii de euro, dar nu plătesc întreținerea apartamentului”
libertatea.ro
image
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
digi24.ro
image
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
gsp.ro
image
Arestați pe loc: un cuplu a blocat ambulanța aflată în misiune și a agresat personalul medical!
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
antena3.ro
image
Un milionar de 79 de ani și-a căutat iubită pe Tinder. Povestea demnă de film s-a transformat rapid în coșmar
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Oraşele din România care s-au golit. Aproape 80 de localităţi vor dispărea
playtech.ro
image
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il Luce: “Niciodată nu am făcut asta în toată cariera mea”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
kanald.ro
image
Ce riști dacă te uiți în telefonul altei persoane fără acord explicit. Legea te poate...
playtech.ro
image
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
wowbiz.ro
image
Doliu în Biserică! Îndrăgitul preot Ciprian Necula a murit la doar 48 de ani. A făcut infarct! Familia și enoriașii sunt devastați!
romaniatv.net
image
Se dau banii de la AFIR! Cum poți obține zeci de mii de euro
mediaflux.ro
image
Cristi Borcea, prima reacție, după ce a apărut că va fi audiat într-un dosar de înșelăciune: „Cele două să răspundă în fața legii!”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Horoscopul de astăzi, 16 octombrie 2025: Schimbări bruște de energie afectează aceste semne zodiacale, pe măsură ce Luna se întâlnește cu Ketu în semnul Leului
actualitate.net
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră
click.ro
image
Legătură paranormală? Ce i s-a întâmplat pe scenă lui Victor Yila, după decesul Marinelei Chelaru: „M-am cutremurat, sunt semne din alte lumi...”. Cum i-a apărut în vis?
click.ro
image
Crimele care au îngrozit Bucureștiul comunist. Povestea celui mai temut criminal în serie din România
click.ro
Monica Bîrlădeanu în chip de Regina Maria la gala Nu există nu se poate by Andreea Marin FOTO Faceboo (4) jpg
Frumoasă ca o crăiasă! Monica Bîrlădeanu a fost din nou, pentru o seară, Regina Maria
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
fantana jpg
Misterul scheletelor descoperite într-o fântână antică din Croația a fost rezolvat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
image
De ce nu s-a însurat niciodată Gabriel Dorobanțu. Ce părere are despre femei și care este marele său regret după 4 decenii de carieră

OK! Magazine

image
Lucrul pe care îl au în comun Kate Middleton și Prințesa Rajwa a Iordaniei. Admiratorii regali îl consideră total demodat

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Atenție la aceste alimente, pot să provoace pietre la rinichi!