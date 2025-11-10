Video Un Boeing va fi transformat în hotel la Râșnov. Avionul a fost transportat pe șosea, de la Băneasa la Brașov

Un avion uriaș a străbătut șoselele României, oferind un spectacol impresionant și lăsând șoferii uimiți de priveliștea neobișnuită.

O aeronavă Boeing 737, care a fost scoasă de ceva timp din uz, a fost mutată de la aeroportul Băneasa până într-o localitate din județul Brașov. Transportul agabaritic a captat atenția tuturor, mai ales că era format din trei camioane. El a străbătut centura Bucureștiului, continuând apoi pe DN1 spre Brașov.

Avionul, construit în 1991, a zburat pentru o companie germană, până când a fost retras definitiv din uz, fiind ulterior cumpărat de o societate din România.

Cel care a făcut achiziția spune că aeronava va fi transformată într-un hotel-restaurant exclusivist, cu design tematic și bucătărie gourmet. O parte din amenajări vor păstra structura originală a cabinei, iar turiștii vor putea „lua masa la bord” – dar pe pământ, la poalele Tâmpei.

De altfel, Primăria din Râșnov a eliberat un certificat de urbanism care are ca obiect transformarea acestui unui avion Boeing 737 într-o unitate de cazare premium și într-o atracție turistică inovatoare, potrivit Radio Brașov.

„Proiectul este amplasat în zona Pănicel, pe partea dreaptă a DN73, spre Bran, retras la aproximativ 500 de metri de drumul principal. Conceptul care a fost prezentat este gândit astfel încât să se integreze armonios în peisajul natural și să nu producă niciun fel de disconfort comunității, fiind destinat unui public select, orientat către liniște și experiențe premium în mijlocul naturii“, a declarat Răzvan Iancu, purtătorul de cuvânt al Primăriei Râșnov.