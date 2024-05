Un avion de pasageri cu 109 locuri va fi transformat într-un restaurant unic în România FOTO VIDEO

Un avion de pasageri Fokker 100, scos din uz și casat de mai mulți ani, va fi transformat în restaurant în zona aerodromului de la Șiria (județul Arad).

Avionul Fokker 100 a ajuns pe aerodromul din Șiria (județul Arad) în urmă cu câteva zile, cu un spectaculos transport agabaritic. Aparatul de zbor a fost achiziţionat de proprietarii aerodromului, care vor să îl transforme în restaurant unic în România.

„După calculul nostru vom avea în interior în jur de 80 de mese. Vom desființa zona de WC, acolo vom face o magazie. Vom scoate toate cablajele, aer condiționat și ce mai e în avion, să fie cât mai mare spațiul pentru un restaurant în care să te simți bine, la o înălțime de 2.20 metri față de sol. Vom păstra ușa originală, bineînțeles, va fi o terasă pe care va urca lumea pe scară. Sub partea de bot va fi bucătăria la vedere și un lift care va urca băutura și mâncarea sus în restaurant. E un proiect unic. Nu pot să zic că am văzut undeva România și l-am copiat. De un an de zile mă gândesc la acest proiect. Afară am văzut în Germania, în Cehia am văzut, dar niciodată nu mă gândeam că o să reușim să achiziționăm, la Șiria, un avion de asemenea anvergură. Sper ca în două-trei luni să fie gata restaurantul”, a declarat Dan Cojocaru, comandantul aerodromului de la Șiria.

Aeronava casată fost utilizată în ultimii ani de un operator din România, însă a fost scoasă din uz și casată.

„Aeronava era de aproximativ trei ani trasă pe dreapta, pentru că nu mai avea resurse de zbor. A fost dezmembrată de două echipe, special pentru treaba aceasta, în aproximativ o lună de zile. S-au luat piesele și părțile care mai puteau fi reutilizate, iar restul a fost transportat pe aerodromul din Șiria”, a declarat Paul Popescu, directorul operațional de pe aerodromul de la Șiria.

Avionele Fokker 100 (cu 109 locuri) au fost fabricate în Olanda, în perioada 1986-1997. A fost un avion de succes la vremea lui, fiind achiziționat de companii precum American Airlines, TAM Aeros Regionais sau US Airways.

Pe aerodromul de la Șiria mai sunt expuse două avioane: un IAR 93 şi un MIG 21.