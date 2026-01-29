Un bărbat a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru uciderea tatălui său după ore întregi de violență

Un bărbat de 30 de ani din județul Covasna a fost condamnat de Tribunalul Covasna la 20 de ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat în familie, după ce și-a agresat tatăl timp de mai multe ore, provocându-i moartea. Decizia instanței nu este însă definitivă, fiind susceptibilă de apel.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, agresiunea s-a produs în noaptea 5–6 ianuarie 2025, la locuința comună din localitatea Turia. Inculpatul, identificat ca A.R., ar fi folosit un corp dur pentru a lovi victima, tatăl său, A.G., aplicând multiple lovituri la întâmplare și de mare intensitate, pe durata a câtorva ore.

Violențele au continuat chiar și după ce victima a căzut la pământ, iar intensitatea agresiunilor a fost constantă, provocând suferințe prelungite și severe. Într-un moment al conflictului, bărbatul a aruncat victima în geamul de la ușa camerei, provocând rănile care au dus la deces.

Inculpatul a fost arestat preventiv încă din 9 aprilie 2025, de la momentul trimiterii în judecată. Tribunalul Covasna a decis menținerea măsurii de arest preventiv pe durata procesului, având în vedere gravitatea faptelor și riscul social ridicat.

Decizia tribunalului poate fi atacată în apel, astfel că sentința nu este definitivă.

Cazul readuce în atenție problema violenței în familie, arătând consecințele extreme pe care conflictele nerezolvate și agresiunile repetate le pot avea asupra victimelor.