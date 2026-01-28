Moartea unui afacerist român în Italia, învăluită în mister. Ce au descoperit anchetatorii în apartamentul închiriat

Un antreprenor român de 54 de ani a murit în centrul orașului Milano, după ce a căzut de la etajul al patrulea al unui apartament închiriat. Autoritățile italiene investighează cazul ca pe o posibilă crimă, în baza primelor indicii.

Moartea unui om de afaceri român, petrecută în centrul orașului Milano, este înconjurată de numeroase semne de întrebare. Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit fără viață după ce a căzut de la etajul al patrulea al unei clădiri situate pe Via Nerino, la mică distanță de Domul din Milano, într-o zonă turistică intens circulată.

Incidentul a avut loc vineri, 23 ianuarie, în jurul orei 18:30. Portăreasa imobilului a alertat autoritățile după ce a auzit un zgomot puternic și a descoperit trupul bărbatului în curtea interioară a clădirii, unde acesta căzuse de la o înălțime de peste zece metri. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Clădirea în care se afla victima găzduiește apartamente închiriate pe termen scurt, inclusiv în regim hotelier. Potrivit fanpage.it, românul închiriase apartamentul pentru doar câteva zile, între 22 și 24 ianuarie, iar anchetatorii au constatat că în locuință nu existau bagaje sau obiecte personale, un detaliu care a alimentat ipoteza că spațiul ar fi fost folosit pentru o întâlnire de afaceri, nu pentru cazare propriu-zisă.

Un element-cheie în anchetă este mărturia portăresei, care le-ar fi spus anchetatorilor că, la scurt timp după incident, o altă persoană a părăsit clădirea în grabă, înainte de sosirea poliției. A întrebat-o în engleză ce se întâmplă şi a părăsit zona în grabă. Acest detaliu, coroborat cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere, a determinat Parchetul din Milano să trateze cazul ca pe unul suspect.

Procuratura, coordonată de magistratul Rosario Ferracane, a deschis un dosar penal, iar ancheta este derulată sub ipoteza omorului, fără a fi exclusă, deocamdată, nicio variantă: accident, sinucidere sau crimă.

Una dintre pistele analizate este aceea că bărbatul ar fi fost deja decedat sau inconștient în momentul căderii.

Documente de identitate false

Ancheta este complicată și de un alt detaliu neobișnuit: în apartament au fost găsite mai multe documente de identitate, toate cu aceeași fotografie a victimei, dar cu date diferite. Autoritățile italiene încearcă acum să stabilească identitatea exactă a victimei și să refacă ultimele sale deplasări, apelând inclusiv la cooperare internațională.

Până la finalizarea investigațiilor, cazul rămâne unul deschis, iar autoritățile italiene tratează moartea românului ca pe un incident grav, cu potențial infracțional, un caz care mai mult ridică întrebări decât oferă răspunsuri.